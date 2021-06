von Peter Meister

Alle waren so hoffnungsfroh im von Pfarrer Günter Hirt gegründeten Lebenshaus in Uganda, einer Auffangstation für Waisen und Halbwaisen mitten im Busch. Durch eine erfolgreiche Abschottungs-Strategie war es gelungen, die im ganzen Land grassierende Corona-Pandemie von den Kindern und dem Personal fern zu halten. Alle lebten in Isolation. Der Betrieb wurde auf Sparflamme aufrechterhalten.

Großeinkauf von Lebensmitteln

Weitsichtig wurde noch vor Inkrafttreten der Ausgangssperre in der nächstliegenden großen Stadt Masaka ein Großeinkauf getätigt, weil die eigene Landwirtschaft mangels Personal nicht mehr ausreichte. Im April war es dann soweit: Die 54 Kinder konnten nach gut einem Jahr gesund zurück an die Schule, bevor sie den Anschluss verloren hatten.

Kinder kommen zu Ersatzfamilien

Und dann der Rückschlag. Am Sonntag, 6. Juni, hat der Ugandische Präsident angeordnet, dass ab 9. Juni alle Schulen wieder wegen Covid-19 geschlossen werden müssen. Im Eiltempo sammelte die Lebenshaus-Leiterin Schwester Maria mit ihrem Team alle Schulkinder wieder ein und brachte sie zu den Ersatzfamilien, bevor der nächste Schritt der Pandemiebekämpfung folgte, dass nur noch maximal zwei Personen in einem Auto fahren dürfen.

In kluger Entscheidung konnte den ärmsten Ersatzfamilien wenigstens ein Grundbetrag übergeben werden, damit diese selbst Lebensmittel einkaufen konnten, bevor auch die Geschäfte wieder schließen, erzählt Pfarrer Hirt im Gespräch mit dieser Zeitung. „Wir können mehr als froh sein, dass wir ein so verantwortungsbewusstes und engagiertes, klug handelndes Team vor Ort haben, das auch in dieser schwierigen Situation unsere Kinder nicht alleine ließ“, lässt der Lebenshaus-Gründer wissen.

Einrichtung ist gut versorgt

Die Belegschaft im Lebenshaus musste zwar aufgrund der neuen Situation auf ein Minimum reduziert werden. Positiv stimmt aber die Nachricht, dass alle Babys und Kleinkinder im Lebenshaus gesund und munter sind. Das Lebenshaus selbst ist aufgrund des schnellen Großeinkaufs zusammen mit den nocheigenen Felderträgen bis August mit Lebensmittel grundversorgt.

All diese unplanmäßigen, aber lebensnotwendigen Aktionen, kosten zusätzlich viel Geld, was das geplante Budget bei weitem übersteigt. Nach wie vor kann die auch mit Entwicklungshelfern aus der Seelsorgeeinheit Laufenburg-Albbruck aufgebaute Zufluchtsstätte nicht ohne namhafte Spenden aus Deutschland existieren.

Finanzielle Unterstützung

Umso wichtiger ist gerade jetzt die finanzielle Unterstützung in dieser absoluten Notsituation, appelliert Pfarrer Günter Hirt. Seine Sorge geht schon weiter. Wie und mit welchem Geld Impfstoff für die Beschäftigten beschaffen? Wie Schnelltests für die Schulkinder arrangieren usw. Er hat Ideen, die in konsequentes Handeln münden müssen. Und dazu braucht es finanzielle Hilfe.