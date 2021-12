von Peter Meister

Das von der Seelsorgeeinheit Laufenburg-Albbruck unterstützte Lebenshaus in Uganda wird immer mehr zur Anlaufstelle und Rettungsanker für die in großer Armut lebenden und zusätzlich von Corona gebeutelten Menschen im Busch. Die gute Botschaft zu Weihnachten: Im November wurde das Lebenshaus zum Impfzentrum. Hier wird nicht nur gegen Corona geimpft, sondern auch alle Standard-Impfungen können sich die Menschen aus der ländlichen Umgebung kostenfrei verabreichen lassen. Damit wird das Lebenshaus einmal mehr zum Segen nicht nur für die dort beheimateten Kinder, sondern für die Einwohner im Umkreis. Das Personal und Partner am Lebenshaus ist bereits seit Spätsommer zweifach geimpft.

Die schlechte Nachricht dazu: Die Impfquote ist eine Katastrophe, mangelnder Impfstoff eine Herausforderung. Wie so oft ist die arme Bevölkerung im ländlichen Raum benachteiligt. Das fängt damit an, dass sie überhaupt nicht aufgeklärt ist. Die Schulen sind immer noch geschlossen – und das seit Pandemiebeginn fast durchgehend. Weil bisher kaum Impfstoff verfügbar ist, können Lehrer nicht geimpft werden. Das ist jedoch Voraussetzung für die Öffnung der Schulen.

Doch es gibt auch einen Lichtblick. Seit Oktober stellen die Schulen Lernmaterial für Homeschooling zur Verfügung. Das Lebenshaus-Team bringt das Material an alle Schulkinder und wieder zu Schule. Mit den Schülern ist am Lebenshaus wieder Leben eingekehrt, das nun zusammen mit den Kleinkindern wieder voll ausgelastet ist. Alle Betten sind belegt, das Personal hat alle Hände voll zu tun.

Notfallpakete an 70 Familien

Das Lebenshausteam hat im August zum fünften Mal seit der Pandemie Notfallpakete an über 70 Familien im Busch verteilt. Alle Familien und Ersatzfamilien der Lebenshaus-Schüler sowie besonders bedürftige Familien aus dem Umfeld wurden mit den dringendsten benötigten Nahrungsmitteln und Hygieneartikeln versorgt. „Diese Notfallversorgung bedeutet für das Lebenshaus einen hohen finanziellen und personellen Aufwand“, heißt es im Rundbrief zu Weihnachten.

Weil die Schulen geschlossen sind, hat das Lebenshau Homeschooling organisiert.

In dem Rundbrief an alle Unterstützer dankt das Lebenshausteam für die finanzielle Hilfe, auf die die Oase im Busch nach wie vor dringend angewiesen ist. Die neue Bankverbindung: Uganda-Lebenshaus-Projekthilfe e.V. IBAN: DE17 6639 1200 0023 0108 10, BIC: GENO DE 61 BTT