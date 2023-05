Sieben Bilder aus der französischen Partnerstadt Le Croisic stehen seit dieser Woche und noch bis Mitte Oktober entlang des Rheinuferwegs in Laufenburg. Das erste steht beim Kriegerfelsen, das letzte bei der Anlegestelle des Schiffs „Löwe von Laufenburg“. Eines steht an der Codmananlage, dort haben sich geladene Gäste am Dienstagabend getroffen, um die Ausstellung zu eröffnen. Bürgermeister Ulrich Krieger begrüßte die geladenen Gäste, zu denen der Gemeinderat, Mitglieder des Deutsch-Französischen Freundeskreises mit ihrem Vorsitzenden Torsten Amann, Mitglieder des Organisationskomitees, Markus Rebholz von der Feuerwehr und weitere Bürger gehörten.

Krieger erklärte, dass die Idee, Bilder der Partnerstadt auszustellen, von Stephanie Thoby aus Le Croisic stammte. Antje Maurer übernahm die Beschreibung der Bilder, Torsten Amann legte die Standorte fest, die technischen Betriebe schufen die Unterkonstruktion, Carina Walenciak und Julia Eichmann organisierten die Produktion und Aufstellung der großformatigen, wetterbeständigen Bilder. Der Bürgermeister dankte allen Beteiligten für ihr großes Engagement.

Mit der Ausstellung soll das Jubiläum zum 50-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft ins öffentliche Bewusstsein gerückt werden. Torsten Amann hatte beim Pressetermin Ende Februar erklärt, dass die Bilder vielen Besuchern Einblick in die Partnerstadt geben, mehr, als wenn sie in einem Ausstellungsraum gezeigt würden. Der Rheinuferweg sei sozusagen das Wohnzimmer der Stadt Laufenburg.

An der Anlegestelle des Schiffs „Löwe von Laufenburg“, wo eines der sieben Bilder stehe, liegt außerdem der Anker, der ein Freundschaftssymbol ist, den die Stadt Le Croisic der Stadt Laufenburg zum zehnjährigen Bestehen der Partnerschaft geschenkt hat. Auf den Bildern sind typische Motive der Partnerstadt zu sehen. Sie wurden von den Gästen bei der Eröffnung von Markus Rebholz und vor allem von Torsten Amann ausführlich erklärt, der schon sehr oft Le Croisic besucht hat.

Obwohl das Wetter am Dienstagabend nicht gerade ideal war und die Gäste oft ihre Schirme aufspannen mussten, hatte es gegen Ende des gemeinsamen Spazierganges ein Einsehen mit den mehr als 20 Gästen. Deshalb konnte der vorbereitete Apéro, der im Gartenstandbad stattfand, im Trockenen genossen werden.