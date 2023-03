Die Versammlung des Fördervereins Tourismus Laufenburg aus der schweizerischen Schwesterstadt fand dieses Mal auf deutscher Seite im Untergeschoss des Rathauses in Laufenburg statt.

Neben den Neuerungen aus der Versammlung im vergangenen September wurden außerdem einige neue Ideen des Fördervereins für das laufende Jahr vorgestellt. Im September vergangenen Jahres sei ein Vorstandswechsel bekannt gegeben worden, sagte Präsidentin Franziska Winter. Sie sei froh mit Desiree Langler und Marlene Weiss zwei neue Vorstandsmitglieder gefunden zu haben. Mirko Purgato habe den Posten des Kassierers übernommen und Pattric Grzybek sei der Webmaster – also die Pflege der Homepage. Ebenfalls zur Vorstandschaft gehört Uwe Mospak. Daneben seien die Stadtführungen in die Hände der Stadt, an die Tourist-Info, übergeben worden.

An neuen Ideen für Laufenburg mangle es dem Verein nicht, so Winter weiter. In einer Klausurtagung im Januar hätte der Förderverein beschlossen, bestehende Veranstaltungen zu stärken und neue Angebote zu schaffen. Das Gewerbe wolle man unterstützen mit der Lancierung von Veranstaltungen und daneben wolle man zwei Mal im Jahr einen Altstadtmarkt abhalten. „Wir wollen einen Altstadtmarkt machen in altem Stil, mit schönem Handwerk, saisonalen Lebensmitteln von regionalen Herstellern, insgesamt ein schönes, ansprechendes Angebot“, sagte Marlene Weiss. 30 Standbetreiber seien interessiert. Das Deko-Team kündigte an, Laufenburg im nächsten Jahr „einstricken“ zu wollen. Während der „Fließenden Grenzen“ 2024 sollen Bäume, Zäune, Fahrräder und so weiter in Strick gehüllt werden. Die Primarschule Laufenburg mache auch mit, weitere Strickerinnen seien willkommen. Auch die traditionellen Osterbrunnen gebe es dieses Jahr wieder. Seitens der sozialen Medien berichtete Pattric Grzybek, dass der Förderverein jetzt auch bei Google Maps zu finden sei. Das sei ein Grund mehr, nach Laufenburg zu kommen, freute sich Winter.

Grußworte richtete Bürgermeister Ulrich Krieger an die Versammlung. „Wir haben einiges zu bieten: die Laufenburger Acht, das Museum Schiff – zwei Großprojekte und gute Eckpfeiler“. In den ersten Monaten wurden auf der Laufenburger Acht 60.000 Besucher verzeichnet. Ein Potenzial für den Tourismus. Insgesamt müsse der Tourismus jeden Tag neu gedacht werden. Er sei deshalb dankbar für die Ehrenamtlichen im Förderverein.