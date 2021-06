von Boris Burkhardt

Samstagmorgen, 8 Uhr, ging es los vom Bahnhof im Schweizer Rheinfelden, 24 Stunden über 70 Kilometer und 2000 Höhenmeter auf dem Fricktaler Höhenweg über den Sonnenberg, Zeiningen, Schupfart, Frick und den Schinberg bis Mettau südlich von Laufenburg: 15 Wanderer der Ortsgruppe Laufenburg des Schwarzwaldvereins folgten Wanderleiterin Gerdi Oeschger von Rheinfelden aus auf dieses einmalige Erlebnis.

Darunter waren sechs junge Männer mit 16 und 17 Jahren, die sich auf eigene Initiative der 24-Stunden-Wanderung angeschlossen hatten und alle bis auf einen mit Knieproblemen am Sonntagmorgen um 8 Uhr in Mettau ankamen. Um den 70-Kilometer-Marsch zu bewältigen, hatten sie in den vergangenen Wochen mit Tagestouren bis zu 50 Kilometern geübt.

Oeschger hatte vor drei Jahren selbst eine 24-Stunden-Wanderung im Allgäu mitgemacht und war von dem Erlebnis richtig begeistert. Im Fricktaler Höhenweg sah sie eine ideale Strecke um auch andere an diesem ungewöhnlichen Event teilnehmen zu lassen. Auf eine einzige Anzeige im Laufenburger Lokalblättchen hatten sich alle Teilnehmer gemeldet; keiner war bis Samstag abgesprungen.

Nach einem schwülen Tag und dem Sonnenuntergang auf dem Schinberg wurde die Wanderung entlang der vollmondbeschienenen Felder und mit Stirnlampen fortgesetzt. Später Sorgten dann die Wege durch die nachtdunklen Wälder der Jurahöhen für ein ganz eigenes Erlebnis. .

Zweimal wurden die Wanderer unterwegs von Mitgliedern der Ortsgruppe mit Imbiss und Getränken verköstigt. Um vier Uhr morgens wurden sie auf dem Rotberg bei Mandach oberhalb des Aaretals mit einem herrlichen Sonnenaufgang mit Alpenblick für die doch beachtliche Leistung belohnt.

Während sich die Jugendlichen mit Traubenzucker, Kaffee und Powernaps wachhielten, beteuerten die erwachsenen Teilnehmer zwischen 40 und 70 Jahren bis zum Schluss, sie seien nicht müde: Wenn die Beine fit sind, sind 24-Stunden-Wanderungen reine Kopfsache, belegten sie auf eindruckvolle Weise.