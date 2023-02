Die Stadt Laufenburg hat die Preise für die Frischwasserversorgung und die Abwasserentsorgung neu festgesetzt. Diese Gebühr wird rückwirkend auf den 1. Januar 2023 erhoben. Die Verbrauchsgebühr für Trinkwasser wird nach der gemessenen Wassermenge berechnet. Sie wurde für 2023 bis 2025 auf 2,55 Euro (plus sieben Prozent Mehrwertsteuer) pro Kubikmeter festgesetzt. Bisher betrug der Wasserpreis 2,04 Euro (netto).

Als Gründe für die höhere Verbrauchsgebühr nannte Kämmerin Andrea Tröndle in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats hohe Investitionen in den Vorjahren, beispielsweise für die Sanierung der Hochbehälter, Investitionen im Wasserleitungsbau Oststadt und höhere Betriebskosten in den Bereichen Energie, Inflation und Materialengpässe. Die Stadt rechnet mit Mehrkosten pro Person und Jahr in Höhe von 25 Euro.

Im Abwasserbereich beträgt die Schmutzwassergebühr neu 1,86 Euro (brutto) pro Kubikmeter Trinkwasserverbrauch. Bisher lag die Gebühr bei 1,50 Euro (brutto). Neu kalkuliert wurde auch die Niederschlagswassergebühr. Pro Quadratmeter versiegelter Fläche beträgt sie neu 0,39 Euro (brutto) vorher lag sie bei 0,21 Euro.

Wird ein Grundstück auf der Gemarkung der Stadt erstmals ans öffentliche Wasserversorgungsnetz und ans Kanalnetz angeschlossen, werden einmalig Anschlussbeiträge erhoben. Die Höhe wurde durch eine sogenannte Globalberechnung ermittelt, sie gilt bis 2033. Da diese Berechnung überaus aufwendig ist, wird sie nur in größeren Abständen neu berechnet. Ramona Bartsch vom Bauamt erläuterte den Gemeinderäten die Vorgehensweise. Bisher betrug der Abwasserbeitrag 3,80 Euro (brutto) pro Quadratmeter Nutzfläche. Neu werden 4,35 Euro (brutto) berechnet. Die letzte Kalkulation des Wasserversorgungsbeitrags erfolgte im Jahr 2001, bisher beträgt er 2,33 Euro (plus 7 Prozent Mehrwertsteuer) pro Quadratmeter Nutzfläche. Der Wasserversorgungsbeitrag wird aktuell auf 3,20 Euro (netto) pro Quadratmeter Nutzungsfläche festgesetzt.

Angepasst wurden auch, gestaffelt je nach Größe der Zähler, die Grundgebühren für die Wasserzähler. Pro Monat beträgt die Gebühr zwischen 1,88 und 3 Euro (brutto), bisher 1,68 bis 2,83 Euro. Der Gemeinderat stimmte in allen Punkten den neuen Beiträgen und Gebühren zu.

