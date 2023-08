Bei den Laufenburger Kulturtagen „Fließende Grenzen“ kamen mehr als 100 Gäste zum Marionettentheater für Kinder. Es waren überwiegend kleinere Kinder mit ihren Eltern, um Gregor Schwank aus Freiburg mit seinem Marionettentheater „Hokusdipokus – Zauberei an Fäden“ zu bewundern und mit viel Applaus zu bedenken. Die vielen verschiedenen Marionetten, die Gregor Schwank selbst in Handarbeit geschnitzt hatte, erweckte er zum Leben. Christian Kütemeier vom Kulturausschuss führte in die Vorstellung ein und bedankte sich für das zahlreiche Erscheinen der Gäste im Namen der „Fließende Grenzen“.

Am laufenden Band traten der Sonnenvogel, der Teddybär, die Nachtfee, der Koboldmaki, das Kamel mit Reiter und andere Tiere auf. Zu passender Begleitmusik ließ Gregor Schwank buchstäblich seine Puppen tanzen, indem er geschickt die Fäden zog, sodass sich deren Münder öffneten, als ob sie sprächen, sie mit ihren Schwänzen wackelten und durch den Raum schwebten. Das Kindertheater in Halle 12 lädt zu weiteren Vorstellungen am 13. Oktober zum Thema „Das Traumfresserchen“ von Michael Ende und am 1. Dezember zum Thema „Der Froschkönig nach den Brüdern Grimm“ ein.