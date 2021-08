Auch Wochen nach der Flutkatastrophe Mitte Juli im rheinland-pfälzischen Ahrtal leisten dort Mitglieder Laufenburger Blaulichtorganisationen weiter Hilfe beim Wiederaufbau. Bereits sieben Mal war allein das Technische Hilfswerk (THW) Laufenburg im Einsatz. Zuletzt war der THW-Ortsbeauftragte Tobias Roming vom 14. bis 21. August eine Woche lang dort. Im selben Zeitraum war aus dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) Laufenburg-Luttingen Christian Baier im Landkreis Ahrweiler, um in einer Feldküche Mahlzeiten zuzubereiten.

Der erste Einsatz des Laufenburger THW erfolgte bereits am 15. Juli nur wenige Stunden nach dem katastrophalen Wetterereignis. Ortsbeauftragter Roming wurde morgens um 4 Uhr wurde er über den THW Landesverband Baden-Württemberg als Einheitsführer eines Einsatznachsorgeteams alarmiert. Roming war seitdem bereits dreimal im Ahrtal. Er betreute dort andere Hilfskräfte und leitete ein Feldlager. Am Sonntag beginnt Romings vierter Einsatz.

Auf einem planierten Platz wird eine provisorischen Trinkwasserversorgung errichtet. Bild: Alexander Martynevskij/THW Laufenburg | Bild: Alexander Martynevskij/THW Laufenburg

Insgesamt 15 Laufenburger THW-Helfer waren bisher im Katastrophengebiet. Sie reisten mit ihrem erst vor kurzem in Teilen modernisierten Fahrzeugpark an. Mit Kipper, Rad- und Tieflader wurden eine Woche lang im Ahrkreis bei Liers und Obliers Zufahrtsstraßen geräumt und eine provisorische Trinkwasserversorgung errichtet. Über die Situation ganz unmittelbar nach der Katastrophe sagt Roming (51): „Man kann das nicht beschreiben. Es ist alles noch viel schlimmer als auf den Bildern.“ Das Ausmaß der Zerstörung und der Not habe zu Beginn auch die Helfer völlig geschockt. Inzwischen seien die Einsätze planbarer. Das Laufenburger THW werde wohl noch öfter dort im Einsatz sein.

Ebenfalls im Ahrkreis, in Grafschaft, betreibt der DRK-Bundesverband ein Verpflegungszentrum. Täglich werden dort für die Versorgung der Bevölkerung und der Hilfskräfte rund 10.000 Mahlzeiten und 10.000 Lunchboxen hergestellt. Unter den 150 dort tätigen DRK-Helfern war eine Woche lang auch Christian Baier vom DRK Laufenburg-Luttingen. Der 28-Jährige hatte sich Ende Juli für den Einsatz gemeldet.

DRK-Mitglied Christian Baier war Ahrtal in einer Feldküche im Einsatz. | Bild: DRK Laufenburg-Luttingen

Der ausgebildete DRK-Feldkoch bereitete mit zwei Helferinnen an einem der zwölf Feldkochherde Essen zu. Baiers Arbeitstag begann morgens zwischen 3 und 4 Uhr. Oft spenden Firmen die Lebensmittel, aus denen dann Königsberger Klopse, Currywurstpfanne oder Wildgulasch zubereitet wurden. Nach Feierabend blieb Zeit zum Austausch mit anderen Helfern. Baier: „Eine super Erfahrung wie man mit einer toller Truppe helfen kann. Ich würde jederzeit mich wieder für einen solchen Einsatz melden.“