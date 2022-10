von Andrea Worthmann

Nachdem die Idee schon länger in den Köpfen der beiden Initiatoren „gärte“, ist sie nun Realität geworden. „Hämmer Bier“ wird das neu lancierte Laufenburger Bier heißen und damit den schweizerdeutschen Spruch „Wir haben zu viel davon“ aufgreifen. Nun habe Laufenburg genug Bier, meint Andy Zollinger, der zusammen mit Tobias Münch Anfang August über Crowdfunding die Spendenaktion initiierte, um das Startkapital für ihre Idee zusammenzubekommen. Die beiden Laufenburger sind froh, so viel Unterstützer für ihr Projekt gefunden zu haben. So spendeten 35 Menschen insgesamt 15.900 Franken.

Nachdem die Crowdfundingaktion beendet und das finanzielle Ziel erreicht wurde, war schnelles Handeln erforderlich – denn die Männer hatten ein Ziel vor Augen: Das Bier sollte für die Herbstmesse Laufenburg (Hela), die am Wochenende vom 7. bis 9. Oktober stattfindet, bereits verkaufsfertig sein. Für Zollinger und Münch war deshalb das Motto klar: „Bier first, denn es braucht vier bis fünf Wochen, bis es fertig ist.“

Bereits in Szene gesetzt: Das Design des neuen Hämmer Biers aus Laufenburg | Bild: Ryan Downes

Also wurde zuerst das nötige Geld vorgeschossen, denn die Auszahlung dauerte zwei Wochen. Der Braustart wurde angestoßen, Flaschen und Harassen mussten bestellt werden, ein Logo entworfen und damit Shirts, Etiketten und Bierdeckel angefertigt werden. Der Hela-Stand wurde auch gleich gebucht und ein Bankkonto eröffnet. Als Zweierteam sind die Aufgaben auch nach der jeweiligen Begabung der Freunde aufgeteilt: Münch kümmert sich um die Administration und das Finanzielle, Zollinger feilt an den Rezepturen und ist zuständig für den Verkauf und das Design des Produkts.

Als Grafikdesigner hat Zollinger das Label für das Lagerbier selbst entworfen und arbeitet sogar schon am Design des nächsten Biers, einem Indian Pale Ale (IPA). Auch die Website ist online gegangen, über die in einem Webshop das Bier verkauft werden wird. Außerdem würden sich die Bierbrauer freuen, wenn sie mit ihrem Bier auch in regionalen Bars, Restaurants oder Spezialitätenläden vertreten wären.

Bierbrauer Andy Zollinger konnte das Bier bereits probieren und er meint: „Es schmeckt genau so, wie wir es uns vorgestellt haben.“ Die Laufenburger dürfen also gespannt sein, denn: „Es süffigs Bier us Laufeburg? Hämmer“, sagt Zollinger und lacht.