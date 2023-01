Drei große Themen sind im Laufenburger Feuerwehrbedarfsplan festgehalten: Da ist zum einen die Suche nach einem gemeinsamen Standort Nord, in dem die drei bisherigen Standorte Binzgen, Rotzel und Hochsal ein gemeinsames Feuerwehrhaus bekommen sollen, dann das Konzept der Fahrzeugbeschaffung und die Schaffung einer hauptamtlichen Stelle für einen Gerätewart.

Dies ging aus dem Abschlussbericht der gemeinsamen Arbeitsgruppe „Umsetzung Brandschutzbedarfsplan“ bestehend aus Gemeinderäten und Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehr Laufenburg hervor, die in der Sitzung des Gemeinderats am Montagabend vorgestellt wurde. Die Gemeinderäte nahmen einstimmig die Empfehlungen der Arbeitsgruppe zu diesen Themen an.

Hauptamtlicher Feuerwehrmann wird kommen

Eine ganz entscheidende Änderung wird sich in der Feuerwehr durch die Schaffung einer hauptamtlichen Stelle für einen Gerätewart ergeben. Bisher wurden die Wartungsarbeiten im Ehrenamt erbracht. Da die Aufgaben aber immer komplexer werden, ist dies für die Ehrenamtlichen nicht mehr zu schaffen, wie die Arbeitsgruppe feststellte. Einen ähnlichen Weg gingen schon andere Feuerwehren in der Region.

Feuerwehr Laufenburg Die Feuerwehr Laufenburg besteht aus zwei Einsatzabteilungen (Süd und Nord). Insgesamt gehören der Feuerwehr Laufenburg rund 250 Personen an. Der Fuhrpark umfasst derzeit elf Einsatzfahrzeuge, eine Drehleiter und ein Mehrzweckboot. Stadtkommandant ist Markus Rebholz, Stellvertreter Julio Muñoz Gerteis. Infos im Internet unter www.feuerwehrlaufenburg.de

Torsten Amann, SPD-Gemeinderat und derzeit FFW-Gerätewart, betonte, dass dennoch auch weiterhin externe Fachleute für diverse Wartungen notwendig seien, und Ehrenamtliche den Gerätewart unterstützten werden. Die Aufgabenliste für den Gerätewart ist sehr umfangreich. Gesucht wird ein Allrounder mit handwerklichen Fähigkeiten und einer feuerwehrtechnischen Ausbildung. Eine Ausschreibung soll sowohl intern wie extern erfolgen.

Neuer Standort Nord im Bereich der Allmendkreuzung

Ein gemeinsamer Standort optimiert die Tagesbereitschaft. Deshalb soll aus den drei nördlichen Standorten in Binzgen, Rotzel und Hochsal ein zentraler Standort Nord geschaffen werden. Die bestehenden Feuerwehrgebäude sind wegen diverser Defizite nicht für einen gemeinsamen Standort geeignet.

Die Suche nach einem zentralen Ort dauert noch an. „Ein Standort im Bereich Allmendkreuzung wäre ideal“, betonte Ulrich Krieger. Schon jetzt arbeiten die drei nördlichen Standorte zusammen.

Stadt rechnet mit Millioneninvestitionen

Da noch kein definiter Plan für den Standort Nord spruchreif ist, soll zunächst für den Standort Süd die Beschaffung von Fahrzeugen vorgezogen werden. Das bedeutet, dass die Beschaffung des HLF20 (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug) in Süd auf die Jahre 2026/2027 vorgezogen werden soll. Das LF16/12 (Löschgruppenfahrzeug) soll dann als Ersatz für ein altes Fahrzeug zur Abteilung Nord verschoben werden.

Die Stadt rechnet für diverse Beschaffungen in den nächsten Jahren mit einem finanziellen Aufwand von rund 1,2 Millionen Euro. Anhand einer Liste sind weitere Fahrzeugverschiebungen je nach den sich abzeichnende Möglichkeiten vorgesehen. Generell sollen funktionierende ältere Fahrzeuge erst dann ausgewechselt werden, wenn die Wartungsarbeiten unwirtschaftlich sind.