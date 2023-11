Es fehlt etwas auf der Mauer hinter der Heilig Geist-Kirche in Laufenburg: Wer den dort einst aufgestellten marmornen Engel besuchen möchte, findet seit Oktober 2020 nur noch den Sockel der schönen Skulptur mit den Füssen des Engels – Unbekannte hatten eine Replik der Figur aus dem 19. Jahrhundert damals zerstört.

Der beschädigte Engel befindet sich heute im Stadtarchiv Laufenburg. | Bild: Alexander Jaser

Im November 2020 erklärte Laufenburgs Bürgermeister Ulrich Krieger gegenüber dem Gemeinderat, ein Spender wolle die Anfertigung einer neuen Kopie finanzieren. Laut Krieger habe sich damals „ein Steinmetz gemeldet, der gerne eine Replik aufgestellt und diese auch bezahlt hätte. Leider gab es nach dem ersten Anruf keine weitere Reaktion mehr.“ Die Stadt, so der Bürgermeister weiter, habe „aktuell keine Kosten ermittelt und auch keine eigene Planung hierfür erstellt.“ Eine Restaurierung des marmornen Originalengels sei gegenwärtig nicht vorgesehen – aktuell, so Krieger, stehe „das Original gesichert im Archiv, hat allerdings diverse Schäden. Ob es saniert werden kann und zu welchem Preis, kann ich aktuell nicht sagen.“ Auch wo es dann dereinst stehen solle, sei noch offen.

Historische Grabmonumente und das Granitkreuz aus dem Jahre 1980 beim eingeebneten alten Friedhof in Laufenburg. | Bild: Alexander Jaser

Die Idee, die schöne Figur dann in der Kapelle des Waldfriedhofes aufzustellen, stamme von Archivar Martin Blümcke, erläutert Ulrich Krieger weiter – „Hintergrund ist, dass das Original nicht mehr völlig ungeschützt in der Öffentlichkeit stehen würde.“ Mit Blümcke sei er auch „immer wieder in Kontakt“, sonstige Anfragen zum Laufenburger Engel habe „er aktuell nicht vorliegen.“ Vielleicht, so hofft Ulrich Krieger, gibt es ja doch noch die Möglichkeit, „dass sich ein Spender findet.“ Bereits 2002 wurde der historische Laufenburger Engel erstmals von der Mauer hinter der Heilig-Geist-Kirche entfernt. Die Witterung und erste Zerstörungen hatten der kleinen Marmorstatue arg zugesetzt. Pläne zur Anfertigung einer Replik scheiterten damals allerdings, so dass im Mai 2006 das restaurierte Original zurückkehrte. Doch bereits im Juli 2006 wurde der zierliche Engel wieder zerstört – eine Laufenburger Bürgerin finanzierte damals die Anfertigung einer Kopie. Wer diese im Oktober 2020 zerstörte, ist bis heute unbekannt. „Ansonsten hätten wir den Täter mitgeteilt bekommen und hätten in Regress gehen können“, meint Bürgermeister Ulrich Krieger.

Der Engel aus dem 19. Jahrhundert findet sich heute im Stadtarchiv Laufenburg – allerdings in einem traurigen Zustand, fehlen doch beide Flügel und der einstmals abgetrennte Kopf wurde wenig fachgerecht wieder aufgesetzt. Blümcke geht davon aus, dass die Figur „einst zu einer Grabstätte auf dem alten Friedhof bei der Heilig-Geist-Kirche gehört hat.“ An der Umfassungsmauer angebrachte Grabmonumente wurden, so Blümcke, „erst nachträglich angebracht.“ Ein 1980 aufgestelltes Granitkreuz trägt die Inschrift „Zum Gedenken an die hier ruhenden Toten“ des eingeebneten Friedhofes.

Die Skulptur

Der Engel hinter der Heilig-Geist-Kirche entstand wohl in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Nach der Einebnung des Alten Friedhofes bei der Kirche 1948 wurde er auf der Mauer hinter der Kirche aufgestellt und wachte seither über Laufenburg. Nach mehrfacher Zerstörung steht das beschädigte Original heute im Stadtarchiv Laufenburg.