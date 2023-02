Im dritten Anlauf klappt es endlich: Anke Ricklefs tritt ihr Stipendium als Burgschreiberin von Laufenburg an. Drei Monate lang wird sie vom 1. März bis 31. Mai in beiden Laufenburg sein, hier wohnen und arbeiten. Im Vorfeld sprachen wir mit der Kölner Autorin und Journalistin über das Literaturstipendium, ihre Pläne, Projekte und Aktionen wie Lesungen, die sie sich für Laufenburg vorgenommen hat.

Zur Person Anke Ricklefs, geboren 1970 in Jülich, lebt in Köln als Autorin und Journalistin, leitet Schreib- und Literaturworkshops und tritt mit ihrer Lyrik und Kurzprosa als Performancekünstlerin auf.

Waren Sie inzwischen schon einmal in Laufenburg?

Nein. Ich habe mich ganz bewusst entschieden, vorher noch nicht nach Laufenburg zu kommen. Ich möchte, wenn ich mein Stipendium beginne, alles tatsächlich das erste Mal sehen und wahrnehmen. Und aus diesen ersten Begegnungen ganz authentisch schöpfen.

Stand nach den ganzen Problemen und Corona-Verschiebungen für Sie nie in Frage, dass Sie die Burgschreiberstelle wirklich antreten?

Die Corona Zeit war keine leichte Zeit, für niemanden. Es war nichts mehr planbar oder einzuschätzen. Dennoch habe ich nie daran gezweifelt, dass ich nach Laufenburg kommen werde. Ich wusste nur lange Zeit nicht, wann. Und damit habe ich mich arrangiert. Ich bin ein spontaner Mensch, der nicht alles weit im Voraus plant. Insofern fiel es mir nicht schwer, es so zu nehmen, wie es dann einfach war.

Mit welchem Gefühl kommen Sie nach dem drei Jahre langen Warten nun nach Laufenburg?

Ich bin ganz gespannt und voller Vorfreude. Das lange Warten hat die Vorfreude auf die Zeit in Laufenburg und auf die Menschen dort und meine Ideen noch wachsen lassen. Das ist das Gute an Zeiten des Wartens, dass das Vorhaben in einem weiter reift. Auch wenn ich noch nicht in Laufenburg war, fühle ich mich durch den Rhein, der auch durch Köln fließt, jetzt schon mit der Stadt verbunden. Schon verrückt, da werde ich 500 Kilometer gen Süden fahren und wieder auf den Rhein treffen, dort in einer vollkommen anderen, durch und durch malerischen Kulisse, ein großes Stück näher an der Quelle. Und versehen mit einer ganz anderen Bedeutung – der einer Grenze.

Die neue Laufenburger Burgschreiberin Anke Ricklefs tritt Anfang März ihr Amt an. | Bild: VERA_PRINZ_

Welche Projekte haben Sie sich für Ihren Aufenthalt vorgenommen? Sind das andere Projekte als noch 2021?

Ich werde natürlich schreiben und schreiben und Lesungen abhalten. Auch Workshops. Ich habe viele Ideen im Gepäck. Zu den „alten“ Ideen aus 2020/ 21 sind noch neue hinzugekommen. Und ich habe vor, Laufenburg und den Menschen dort ganz offen zu begegnen. Mir ist wichtig, die Projekte vor Ort im direkten Dialog mit der Stadt und ihrer Atmosphäre zu entwickeln. Tatsächlich das entstehen zu lassen, was nach der langen Zeit in Laufenburg entstehen will.

Was hat sich für Sie in diesen beiden Jahren verändert?

Das Schreiben ist als meine Konstante gleich geblieben, es begleitet mich durch mein ganzes Leben. Daneben schien in den letzten zwei Jahren alles andere auf links gezogen zu sein. Die Welt steht Kopf. Zuerst die Pandemie, dann der Krieg in der Ukraine, die Situation im Iran und zusätzlich die so bedrohte Natur. Wahrscheinlich kann in solchen Zeiten auch das eigene kleine Leben nicht wirklich ruhig bleiben. Was ich schön und bemerkenswert fand in den zwei Jahren, war die Solidarität und der Zusammenhalt, der sich am Anfang der Pandemie gezeigt hat. Und die Stille, die plötzlich wieder überall, selbst in der Großstadt, spürbar war. Beruflich war es für mich auch eine Zeit der Weiterentwicklung. Ich habe an schönen Projekten arbeiten können und, als es wieder möglich war, viele Lesungen abgehalten.

Können Sie schon etwas sagen, welche schriftstellerische Arbeit mit Bezug zu Laufenburg entstehen wird?

Eins steht für mich fest, unabhängig vom Genre, wenn mir in Laufenburg nichts anderes „dazwischenkommt“, das unbedingt aufs Papier möchte, dann wird es in meiner Geschichte, in meinem Prosatext in erster Linie, um das Zwillingsthema gehen. Das hat mich von Anfang an an Laufenburg fasziniert.

Wie planen Sie, in Kontakt mit der Bevölkerung, mit Schulen, Vereinen und Initiativen zu kommen?

Da sind zwei Seiten in mir. Ich liebe es für mich zu sein und zu schreiben und gleichzeitig liebe ich es, Menschen zu begegnen, mich auszutauschen und zu kommunizieren. In diesem Teil von mir verbirgt sich auch die Journalistin, die sich für Menschen und ihre Geschichten interessiert. So freue ich mich schon sehr auf die Begegnungen mit der Bevölkerung in Laufenburg. Ich werde offen auf sie zugehen, in Cafés, draußen auf der Straße, auf einer Bank am Rhein und wo es sonst noch sein soll. Ganz gespannt bin ich natürlich auf meine beiden Paten und was sie mir von der Stadt erzählen werden. Geplant ist auch, dass ich in beiden Schulen vor Ort Workshops leite.

Sind neben den Lesungen noch weitere Aktionen geplant? Werden Sie auch als Performancekünstlerin mit Lyrik und Kurzprosa oder mit Miniatur-Lesungen auftreten?

Ganz bestimmt werde ich auch wie eine Straßenmusikerin meine Lyrik und Kurzprosa schultern und an bestimmten Tagen durch die Stadt ziehen – mit den von mir entwickelten Miniatur-Lesungen. Wann und wo genau wird sich mir zeigen, sobald ich richtig angekommen bin. Vielleicht trete ich auch mit Musikerinnen und Musikern aus Laufenburg zusammen auf. Das könnte ich mir richtig gut vorstellen, da ich mich sehr für spartenübergreifende Projekte begeistern kann.

Eröffnungsveranstaltung Am 3. März, 20 Uhr, wird Martin Willi von der Burgschreiber-Jury das Projekt des grenzüberschreitenden Literaturstipendiums und die neue Burgschreiberin im Laufenburger Schlössle vorstellen. Nach einer 20-minütigen Lesung von Anke Ricklefs folgt die Übergabe der Urkunde durch Bürgermeister Ulrich Krieger und Vize-Ammann Christian Rüede. Es schließt sich ein Apéro an.

Da Sie ja bekanntlich gern fremde Orte schreibend ergründen: Worauf freuen Sie sich am meisten bei diesem grenzüberschreitenden Stipendium?

Darauf, dass ich an einem Ort bin, der früher mal ein Ganzes war und jetzt schon eine lange Zeit, in zwei Teile geteilt, zu zwei verschiedenen Ländern gehört. Und dennoch beidseits diesen einen gemeinsamen Namen trägt. Mir ist erst vor ein paar Wochen so richtig klar geworden, dass ich, wenn ich in Laufenburg/Deutschland bin über den Rhein hinweg in die Schweiz blicken kann. Von Land zu Land. Und umgekehrt. Etwas, das für die Menschen vor Ort natürlich selbstverständlich ist, ist für mich eine ganz neue Perspektive. Ich habe sofort gespürt, wie sehr mich das inspiriert. Und natürlich auf die viele Natur in und um Laufenburg herum, die macht mich jetzt schon glücklich, hier in der Großstadt.