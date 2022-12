Laufenburg – Ein Bummel über den Weihnachtsmarkt im beiderseits des Rheins liebevoll weihnachtlich geschmückten Laufenburger Städtle ist ein ganz besonderes Erlebnis zur Adventszeit. In diesem Jahr ist dies wieder möglich. Vom Freitag bis Sonntag, 16. bis 18. Dezember, lädt die grenzüberschreitende Altstadtweihnacht mit einer großen weihnachtlichen Produktpalette, Kulinarik und einem Programm mit etlichen Highlights ein.

Das mittelalterliche Städtchen hat sich für ein stimmungsvolles Ambiente festlich herausgeputzt und bietet vieles, was das Herz der Besucher in der Vorweihnachtszeit erfreut. Über 30 Teilnehmer auf der deutschen Seite des Rheins und auf der Laufenbrücke, dazu etliche Stände auf der Schweizer Seite rund um den Laufenplatz warten mit vielen attraktiven Geschenkideen und zahlreichen kulinarischen Gaumenfreuden auf. Ein musikalisches Rahmenprogramm auf beiden Seiten des Rheins sorgt zudem für romantische Stimmung. Die Geschäfte und Restaurants in der Altstadt haben sich für die Besucher ergänzend allerlei Passendes für die weihnachtliche Zeit einfallen lassen. Am Sonntag wird der Nikolaus in der Altstadt erwartet.

Die Laufenburger Altstadtweihnacht findet traditionell grenzüberschreitend statt, dies ist am Hochrhein einzigartig. Das Weihnachtsdorf zieht sich vom Rathausvorplatz im badischen Teil von Laufenburg, entlang der Hauptstraße in der Altstadt, über die Rheinbrücke und die Grenze hinweg in die Schweizer Schwesterstadt. Der Platz vor dem Rathaus empfängt die Besucher bereits mit schön ausgeschmückten Holzhütten. In der Altstadt und auf der Laufenbrücke sowie auf dem Laufenplatz im schweizerischen Teil der Stadt stehen weitere Stände und Hütten. Sie laden zum Verweilen und Finden von allerlei hübschen Geschenken für Weihnachten ein. Selbstgestricktes, Bastelarbeiten, handgetöpferte Keramik, Schmuck, Holzarbeiten, Ledersachen, Weihnachtsschmuck und vieles mehr gilt es zu entdecken. Kulinarisch hat der Markt zudem viele Leckereien, von süß bis deftig, sowie diverse heiße oder kalte Getränke zu bieten. Die Jäger sind wieder mit einem Wildmarkt vertreten. Im Foyer des Rathauses kann eine Krippe mit besonders großen Figuren bewundert werden.

Zur Eröffnung der Altstadtweihnacht am Freitag um 18 Uhr wird der Kinder- und Jugendchor Binzgen auf der Bühne beim Rathaus auftreten. Bürgermeister Ulrich Krieger und Stadtammann Herbert Weiss aus der Schweizer Schwesterstadt werden zur offiziellen Eröffnung ebenfalls anwesend sein. Ein festliches Rahmenprogramm auf den Bühnen des Rathausvorplatzes und dem Laufenplatz in der Schweiz stimmen große und kleine Besucher auf die Weihnachtsfeiertage ein. Zudem erklingt weihnachtliche Musik überall im Weihnachtsdorf. Musikalische Highlights im Programm der Altstadtweihnacht sind unter anderem die New Gospel Singers Murg, das Sins-Trio oder die Silver Lining mit Aline Schmidt und Linda Grüber. Sie treten auf der Bühne vor dem Rathaus auf. Die Besucher dürfen sich zudem auf die Stadtmusiken aus Laufenburg Schweiz und Deutschland freuen. Von der Bühne beim Laufenplatz in der Schweizer Schwesterstadt wird außerdem ein großes musikalisches Unterhaltungsprogramm mit diversen Chören und Ensembles geboten.

Am Sonntag, 18. Dezember, findet zeitgleich zur Altstadtweihnacht in der Andelsbachstraße der Weihnachts-Krämermarkt statt. Er ist aus dem Stadtrecht hervorgegangen und öffnet jährlich Weihnachten seine Pforten.

Öffnungszeiten

Die Öffnungszeiten der grenzüberschreitenden Altstadtweihnacht in Laufenburg :

Freitag, 16. Dezember, von 18 bis 22 Uhr. Eröffnung um 18 Uhr; Samstag, 16. Dezember, von 12 bis 22 Uhr; Sonntag, 17. Dezember, von 11 bis 18 Uhr, ebenfalls Markt in der Andelsbachstraße.

Veranstalter sind das Altstadtteam mit vielen Helfern, Gewerbe Region Frick-Laufenburg (Schweiz), die Tourist-Info Schweiz und das Tourismus- und Kulturamt Laufenburg/Baden. Unterstützt wird die Altstadtweihnacht wie jedes Jahr durch die Laufenburger Geschäftswelt.

Das Programm im Internet:

http://www.laufenburg.de