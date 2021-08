„Die pure Freude – Kultur ist wieder da!“: So wird die 16. grenzüberschreitende Kulturnacht der beiden Städte Laufenburg am Samstag, 4. September, beworben – mit neuem Logo und neuen Farben. Kunst, Kultur, Unterhaltung und Kulinarisches bilden die vier Eckpfeiler der Veranstaltung. „Laufenburg ist ein Hotspot der Kultur – da kann Corona nichts ändern“, stellte Roland Kaufmann, Präsident des OK-Teams, an einem Mediengespräch am Montagabend im Rehmann-Museum klar. Nach der Corona-bedingten Pause steuert das Team einen Neustart an. „Es ist uns noch mulmig“, sagte Kaufmann, „aber wir sind optimistisch, dass wir die Kulturnacht abhalten können“.

31 Künstler bereiten ein vielfältiges Programm vor – „Kultur in allen Facetten“, fasste Kaufmann den Anlass zusammen. „Wenn da nicht für jedermann etwas dabei ist, wird es schwierig“, fand er. Und: „Ziel der Kulturnacht ist es, den Kunstschaffenden eine Plattform zu bieten“, so Kaufmann. Diese Plattform zieht sich durch beide Altstädte hindurch, sogar die Laufenbrücke wird als Galerie und für Ballettaufführungen benutzt. Die Kunstschaffenden bestücken einen Teil der Brücke mit Malerei und dreidimensionalen Objekten. Mit dabei sind Roland Köpfer, Silvia Seifert, Kris Markiewicz, Katharina Kemmerling, Mechthild Wallrath-Karcher, Jochen Böhnert, Muk Riediker und Amede Flum. Die bildende Kunst steht auch an anderen Orten im Mittelpunkt. Quasi als Hot-Spot im Hot-Spot wirkt die Marktgasse mit sieben Anlaufpunkten.

Die Kulturnacht Die 16. Kulturnacht Laufenburg findet am Samstag, 4. September, statt. Beginn der Veranstaltung ist um 17 Uhr mit den Grußworten von Stadtammann Herbert Weiss und Bürgermeister Ulrich Krieger auf der Laufenbrücke. Die offizielle Eröffnung der 16. Kulturnacht ist um 18 Uhr. Das vollständige Programm im Internet (www.kulturnacht-laufenburg.com).

Angesagt sind außerdem diverse Neulinge, wie zum Beispiel die Showgruppe Sulz mit 35 Akrobaten und einem Springkissen am Laufenplatz. Alt bewährt sind das Sprachpanorama, das die Nudeldruckaktion „Flüchtige Worte“ durchführt, sowie die Kultschüür, wo das hauseigene Theater Wiwa auftritt. Der Jurapark Aargau zeigt Präsenz, ebenso das Museum Schiff, die Schoggi-Werkstatt sowie das Rehmann-Museum, das Einblicke in die neue Ausstellung „Alles fließt“ mit Werken von Erwin Rehmann gewährt. Dort werden zusätzlich der Pianist Thomas Hofmann und der Opernsänger Ingo Anders auftreten. Auf badischer Seite präsentiert Marlene Miggler eine fließende Fischbrunneninstallation. Peter Flossdorf öffnet sein Atelier an der Hauptstraße, im Haus Maria Grün begrüßt die Narro Altfischerzunft Gäste, auch Tina & Jo sind wieder dabei. Kulinarisches wird an verschiedenen Orten angeboten. Auch zu haben: eine Rheinschifffahrt zwischen den Anlegern an beiden Ufern des Rheins.