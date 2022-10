von Hans-Jürgen Sackmann

In der Sitzung am heutigen Montagabend entscheidet der Gemeinderat, wie der Stadtwald in den kommenden zehn Jahren nachhaltig gestaltet und bewirtschaftet werden soll. Aus diesem Anlass begab sich der Rat am Freitagnachmittag auf eine Waldbegehung durch den Laufenburger Forst.

Der strömende Regen hielt Bürgermeister Ulrich Krieger, Forstamtsleiter Manuel Nägele, Amtsleiter des Kreisfortamtes Waldshut Markus Rothmund, Gastförster aus der Schweiz Andreas Bühler und die Gemeinderäte nicht davon ab, den Wald in Augenschein zu nehmen. Matthias Wenzel von der Unique Land Use GmbH, der die Planung erstellte, führte die große Runde an und erläuterte die Planung zur Holznutzung, Durchforstung und Waldverjüngung an verschiedenen Folien.

Die Stadt Laufenburg hat sehr früh die Auswirkungen des Klimawandels erkannt und mit Nachhaltigkeit als oberstes Prinzip beim Umbau des Stadtwaldes begonnen. In den kommenden zehn Jahren soll sich der 266 Hektaren große Wald hauptsächlich selbst verjüngen. Die Kräfte der Natur sollen bei einem kleinen Anteil von dreizehn Hektaren mit gezielten Anpflanzungen von Zukunftsbaumarten unterstützt werden.

Vor nichts gefeit: Auch alte Douglasien werden vom Käfer befallen. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Matthias Wenzel fasste zusammen: In Laufenburg gibt es mehr Laubbäume (Zunahme von neun Prozent). Die Fichtenbestände nahmen um 14 Prozent ab und der Anteil der Tanne blieb nahezu gleich. Im unteren Bereich (Allmend) müssen die 19 Prozent Fichten durch Selbstverjüngung ersetzt werden. Bei vier Prozent Blößen (Leerflächen) wird durch Aufforstung von Roterlen, Eichen, Douglasien, Nuss und Kirsche die Verjüngung unterstützt. Er zeigte auch Beispiele von alten Douglasien, die auch vom Käfer befallen werden.

Neue Baumart: Ist der Tulpenbaum die Baumart der Zukunft ? | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Weiter führte Wenzel die Runde auf eine extra ausgewiesene Freifläche von 30 mal 30 Metern bei dem der Tulpenbaum angepflanzt wurde, eine neue Baumart. Sie wächst so schnell wie Ahorn. Es wird geprüft, ob sich diese Baumart sich für die Zukunft eignet.

„Leicht“ durchnässt erläuterte Matthias Wenzel am Ende der Waldbegehung in der Sportgaststätte dem Gemeinderat den forstwirtschaftlichen Plan für die nächste Dekade. „Wir werden weiter versuchen, einen stabilen ökologischen Wald zur Erhaltung unserer Trinkwasserquellen und zur Naherholung zu schaffen“, schloss der Bürgermeister Ulrich Krieger die Veranstaltung, „ein Überschuss ist nicht das kurzfristige Ziel. Wenn möglich, wird die Stadt weitere Waldzukäufe tätigen“. Er machte den Gemeinderat darauf aufmerksam, dass der forstwirtschaftlichen Plan 2023 in der Gemeinderatsitzung am 17. Oktober noch beschlossen werden muss.