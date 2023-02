So wie die Hebelschule in Rhina heute dasteht, weist sie in nahezu allen Bereichen große Mängel auf. Eine Sanierungsstudie, die im Auftrag der Stadt erstellt wurde, lässt nur den Schluss zu, dass die Schule dringend eine Rundumsanierung braucht. Vorsichtig geschätzte Kosten für die Sanierung liegen bei rund 8,5 Millionen Euro. Für den Ausbau der Ganztagsbetreuung werden zudem rund 2,8 Millionen Euro veranschlagt, mögliche Preissteigerungen sind noch nicht berücksichtigt.

Neubau ist keine Alternative

Die Gemeinderäte Robert Terbeck (SPD) und Gerhard Tröndle (CDU) stellten in der Sitzung am Montagabend die Frage, ob angesichts der hohen Kosten ein Neubau, möglicherweise auch in alternativer Bauweise, nicht günstiger käme. Trotz der hohen Kosten kommt für die Stadt ein Schulhausneubau nicht in Frage, der laut Bürgermeister Ulrich Krieger leicht das Doppelte kosten würde. „Eine Alternative zur Sanierung ist nicht realisierbar“, betonte Krieger.

Feuchte Wände im Keller

Die Sanierungsstudie wurde vom Architektenbüro Ernesto Preiser aus Waldshut-Tiengen erstellt und dem Gemeinderat vorgestellt. In 2019/2020 wurde ein Sanierungsbedarf bereits schon einmal ermittelt. Im November 2021 wurde bei diversen Arbeiten an der Schule festgestellt, dass diese Sanierungsplanung bei weitem nicht mehr ausreicht. Konkrete umfangreiche Untersuchungen ergaben, dass in den Bereichen Elektro, Brandschutz, Haustechnik, Energetische Einschätzung und Bausubstanz, erhebliche Mängel bestehen und ein umfangreiches Sanierungskonzept erstellt werden muss. Es mache aber Sinn am Bestandsgebäude zu arbeiten, erklärte Preiser.

Nahezu in allen Bereichen besteht Handlungsbedarf erläuterte der Architekt Ernesto Preiser. Im Untergeschoss besteht vor allem ein Problem der Feuchtigkeit, das aufgrund einer ungelösten Abdichtungsproblematik entstanden ist.

Hebelschule Rhina Die Hebelschule Rhina (Grundschule) wurde 1961/1962 errichtet. Im Jahr 2017 wurde die Ganztagesschule eingeführt. Alle vier Grundschulklassen werden zweizügig geführt. Rund 200 Schüler besuchen die Schule. Rektorin ist Stefanie Brand. Für die Generalsanierung sind rund 8,5 Millionen Euro vorgesehen, ohne Kosten beispielsweise für Ausstattung, Auslagerung der Klassen, Demontage und Entsorgung etc. Für den Ganztagsausbau liegt die Kostenschätzung bei 2,8 Millionen Euro. Über die Förderprogramme „Ganztagesausbau“, und „Schulsanierung“ sowie über den Ausgleichstock und Eigenmittel/Kredite der Stadt soll die Finanzierung erfolgen.

Mängel beim Brandschutz und der Eelektrik

Kritisch stellt sich der Brandschutz dar. Es gibt keine ausreichenden brandschutztechnischen Abtrennungen, in den Fluchtwegen wurden brennbare Materialien verbaut, zweite Rettungswege für das zweite Untergeschoss und die Fachräume auf der Ostseite fehlen, um nur einige Punkte zu nennen.

Im Bereich der Elektrik gibt es erhebliche Mängel. Unumgänglich ist auch eine Energetische Sanierung des gesamten Gebäudes, ebenso muss die Haustechnik erneuert werden und die Innenräume müssen modernisiert werden. Bis auf einige wenige Sanierungsmaßnahmen in den letzten Jahren, entspricht der Zustand des Gebäudes innen und außen quasi dem Stand der 60er Jahre.

Bauplanung wird nun vorbereitet

Krieger geht davon aus, dass frühestens 2024 ein Baubeginn erfolgen könnte und die Baumaßnahmen mindestens zwei Jahre dauern werden. Zunächst geht es nun darum, ein Vergabeerfahren für die Planungsleistungen vorzubereiten und entsprechende Zuschussanträge zu stellen. Der Gemeinderat gab zu dem Vorgehen sein einstimmiges Votum. In der nächsten Sitzung des Gemeinderats am 27. Februar soll das Vergabeverfahren erläutert und auf den Weg gebracht werden.