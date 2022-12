von Charlotte Fröse

Das Jahr 2022 beinhaltete für Laufenburg viele große Themen. Es wird als ein Jahr in Erinnerung bleiben, in dem mehrjährige Großprojekte abgeschlossen werden konnten, andere wurden angestoßen und Jubiläen wurden gefeiert.

Das Top-Thema: Breitbandausbau Abgeschlossen ist seit April der Breitbandausbau im Bauabschnitt im nördlichen Bereich der Stadt mit Rappenstein und Binzgen. In Hochsal und Rotzel baut die Stadt ein eigenes Breitbandnetzt aus, das bald an das Glasfasernetz angeschlossen werden soll. Auf dem Waldfriedhof wurde als neue Bestattungsform das halbanonyme Urnengrabfeld geschaffen.

Zum Abschluss des Festakts in der Aula der Hans-Thoma-Schule

Hans-Thoma-Schule macht mehrfach Schlagzeilen

Herausragend ist die nach zwei Jahren Bauzeit abgeschlossene Sanierung der Hans-Thoma-Schule zu nennen. Nicht nur das Schulgebäude steht nach der Sanierung gut da, auch die Schule selbst glänzt mit Erfolgen. Sie gehört zu den 20 besten Schulen deutschlandweit. Zudem erreichte die Hans-Thoma-Schule mit dem Projekt der R9c, dem Waldklassenzimmer, einen ausgezeichneten vierten Platz der Würth-Stiftung 2021/2022. Einen ersten Preis verlieh das Land Baden-Württemberg der Schule im Rahmen „Bildungspartner digital 2022“. Fertiggestellt wurde zudem die Sanierung der Hebelschule in Luttingen und im alten Feuerwehrgerätehaus auf der Brunnenmatt etablierte sich ab September der neue Kindergarten „Eulennest“, der erste Laufenburger Kindergarten mit einem naturpädagogischen Profil.

Blick von der großen Hängebrücke der Laufenburger Acht über den Rhein auf den deutschen (links) und den Schweizer Teil der Altstadt. | Bild: Vonberg, Markus

Lange Jahre war es nur ein Traum, am 1. Mai wurde er Wirklichkeit. Die „Laufenburger Acht“, der grenzüberschreitende Rundwanderweg der beide Laufenburg verbindet, konnte eingeweiht werden und ist ein voller Erfolg.

Das Bebauungsplanverfahren für das neue Rotzler Baugebiet Bühlrain wurde auf den Weg gebracht. Bild: Charlotte Fröse | Bild: Charlotte Fröse

Im Herbst wurde der Spatenstich für die Sanierung der Turnhalle in Rhina gesetzt. Das Bebauungsplanverfahren für das neue Rotzler Baugebiet Bühlrain wurde auf den Weg gebracht, ebenso das Planfeststellungsverfahren für die Elektrifizierung der Hochrheinbahn. Um die Bürgerfreundlichkeit im Rathaus zu erhöhen, wurden Räumlichkeiten in direkter Nachbarschaft des Rathauses angemietet. Sie werden zum Bürgerbüro mit Ordnungsamt umgebaut. Die Stadt übernimmt einen Beitrag in Höhe von 150.000 Euro zur Finanzierung der Umgestaltung des grenzüberschreitenden Museum Schiff.

Baustelle Stadtwerke

Ein großes Thema für die Stadt war die Neustrukturierung der Stadtwerke. Die Stadtwerke Laufenburg werden zum Jahresende den Stromvertrieb einstellen. Die Energiedienst AG übernimmt die bestehenden Stromlieferverträge. Die Energiekriese ging auch an Laufenburg nicht spurlos vorbei. Laufenburg spart seit dem Herbst Energie und das Licht geht aus. In der Stadt wird es finsterer und in städtischen Gebäuden kälter. Duschen ist in Sporthallen ist nicht mehr möglich.

Jahr der Jubiläen

2022 war für Laufenburg ein Jahr der Jubiläen. Der Musikvereins Hochsal feierte, bedingt durch Corona mit einjähriger Verspätung, seinen 150. Geburtstag, unter anderem im Oktober mit der Uraufführung der Jubiläumskomposition des Stückes „Hochsaler – Turm der Zeit“. Seit 100 Jahren ist der Laufenburger Schwarzwaldverein auf dem richtigen Weg. Der runde Geburtstag wurde im Juni mit einer großen Jubiläumsfeier begangen. Der FC Rotzel feierte im September sein 60-jähriges Bestehen. 20 Jahre Förderverein First Responder, ein Pilotprojekt der Feuerwehr Laufenburg, wurde im Mai gefeiert. Eine Delegation der Freiwilligen Feuerwehr Laufenburg und des Deutsch-Französischen Freundeskreise Laufenburg-Le Croisic reiste im Oktober zu den Feierlichkeiten des 100-jährigen Bestehens der Feuerwehr Le Croisic in die Partnerstadt an den Atlantik.

Leben in der Stadt

Maria-Theresia Rist ist Trägerin des Friedenspreises 2022 von Laufenburg. Die einstige erste Kultur- und Tourismusbeauftragte der Stadt Laufenburg erhielt den Preis im September in Anerkennung ihres grenzüberschreitenden Engagements.

Maria-Theresia Rist | Bild: Charlotte Fröse

Die Rektorin der Hans-Thoma-Schule, Janine Regel-Zachmann, wechselt nach sechs Jahren Schulleitung zum Schuljahresende in das Kultusministerium nach Stuttgart. In den Ruhestand verabschiedet wurde im April Hannelore Schulz, die Leiterin des Kindergartens Rappenstein. 41 Jahre arbeitete sie für die Stadt. Ihre Leitungstätigkeit übte sie davon fast 39 Jahre aus.

Seit 1999 arbeitete Renata Vogt ehrenamtlich im grenzüberschreitenden Kulturausschuss beider Laufenburg, seit 2014 amtete sie als Präsidentin. In diesem Jahr legte sie ihr Amt nieder.

Renata Vogt | Bild: Charlotte Fröse

Christine Böhler wurde neu in den gemeinsamen Kulturausschusses der Schwesterstädte Laufenburg berufen.

Das Laufenburger Stadtarchiv konnte sich über zwei wertvolle Nachlässe freuen. Der Nachlass der Firma Eggemann, Lange und Cie beinhaltet ein wertvolles Stück Industriegeschichte, er wurde im Dezember übergeben. Ein kleiner Schatz, in Form des literarischen Vermächtnisses des Josef Anton Rueb, Poet und Laufenburger einstiger Stadtschreiber, wechselte im August vom Dachboden im Haus von Barbara Rueb ebenfalls in das städtische Archiv. Der Arbeiter-Samariter-Bund Südbaden übernimmt im September den Pflegedienst von Marianne und Werner Henschke Luttingen. Der Stadtseniorenrat, 2016 ursprünglich als Arbeitsgemeinschaft und Interessenvertretung gegründet, ist seit Dezember ein eingetragener und gemeinnützig anerkannter Verein. Das erste Laufenburger Repair-Café öffnete erstmals im November seine Türen. Ein E-Auto können sich seit Dezember Laufenburger mit anderen Nutzern teilen. Tourist-Info (Schweiz) übernimmt demnächst komplett die Stadtführungen. Diplomaten aus aller Welt waren Juni auf Einladung der Hochrheinkommission zu Gast in Laufenburg. Die Zeiser‘sche Apotheke schließt Ende März nach 160 Jahren die Apotheke an der Hauptstraße, der Standort im Laufenpark bleibt bestehen.

Personen

Dieter Schwandt, ein unermüdlicher Macher, verstarb im Mai im Alter von 82 Jahren. Über 38 Jahren war er im Schuldienst. 31 Jahre lang gehörte er dem Gemeinderat der Stadt Laufenburg an. In Vereinen und politischen Ehrenämtern war er aktiv. 1973 war er Mitbegründer am Bund mit der bretonischen Partnerstadt Le Croisic. Der Aktive SPDler gehört von 1984 bis 2014 dem Kreistag Waldshut an, von 1994 bis 2014 dem Regionalverband Hochrhein-Bodensee. Der Vater des Laufenparks, Gero Eggemann, starb im Januar im Alter von 92 Jahren. Der Diplom-Ingenieur und Betriebswirt gestaltete in Laufenburg die Transformation von der Textilproduktion zum Einzelhandel maßgeblich mit. Eggemann war auch bekannt als Förderer der lokalen Kultur.

Grenzüberschreitendes

Der Corona-Pandemie war es geschuldet, dass die ansonsten grenzüberschreitend gefeierte Laufenburger Städlefasnacht, 2022 nur in der Schweiz stattfinden konnte. Auch der fünfte Laufenburger Stadtlauf führte nicht durch den deutschen Teil von Laufenburg.

In gewohnter Weise grenzüberschreitend konnten nach einer zwei Jahren dauernden Corona-Zwangspause die im Sommer stattfindenden Kulturtage „Fließende Grenzen“ und die 17. Laufenburger Kulturnacht stattfinden. Auch die Laufenburger Hela, der Apfelmarkt und die Altstadtweihnacht fanden wieder in gewohntem Umfang und über die Grenze hinweg statt.

Der bronzene Adler auf dem Kriegerfelsen steht auf wackligen Beinen. Als Sofortmaßnahmen sollen Gurte ihn sichern. Archivbild: Charlotte Fröse | Bild: Charlotte Fröse

Tierisches

Der bronzene Adler auf dem Kriegerfelsen steht auf wackligen Beinen, er muss abgesichert werden. Bei Arbeiten am Treppengeländer wurden an der 1928 errichteten Bronzeskulptur des Bildhauers Curt Liebich, massive korrosionsbedingte Schäden an Beinen, Fängen und am Sockel festgestellt.