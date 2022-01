von Charlotte Fröse

Die Zahl der Einwohner in Laufenburg ist deutlich gestiegen. Aktuell werden 9121 Einwohner gezählt, rund 100 mehr als im Vorjahr. 693 Personen entschieden sich 2021, nach Laufenburg zu ziehen, 637 kehrten Laufenburg den Rücken. Im vergangenen Jahr standen 125 Geburten 102 Sterbefälle gegenüber. 40 Paare, davon 26 aus Laufenburg, gaben sich im vergangenen Jahr das Jawort. Im Jahr davor wurden noch insgesamt 58 Trauungen registriert.

Zahlen aus Laufenburg Eheschließungen: in Klammern die Zahlen von 2020; 40 (58) Paare; davon 26 (30) Paare aus Laufenburg; für getrennte Namensführung entschieden sich vier (sieben) Paare, 36 (51) führen einen Ehenamen, 35 (48) führen den Namen des Mannes, ein Paar führt (sechs) einen Doppelnamen. Die Ausländerbeteiligung bei den Eheschließungen lag bei zehn (36) Prozent. Durch Tod oder Scheidung wurden 38 (66) Ehen aufgelöst. Geburten: 125 (74); Sterbefälle: 102 (95); 69 (59) Sterbe-Beurkundungen wurden ausgestellt. Die Statistik weist zudem folgende Zahlen auf: Laufenburg hat aktuell 9121 (9018) Einwohner; 693 Zuzüge, 637 Wegzüge. 86 (78) Kirchenaustritte.

Die Laufenburger Standesbeamtinnen Agnes Kaiser berichtete, dass die meisten Trauungen, acht an der Zahl, kurz vor Jahresende noch im Dezember vollzogen wurden, einem eher untypischen Hochzeitsmonat. Im Oktober gab es sieben und im September sechs Trauungen. Die übrigen Monate waren eher nicht so begehrt bei den heiratswilligen Paaren. Mit dem Bürgersaal im Rathaus verfügt Laufenburg über einen relativ großen Trauraum. Trauungen in kleinerem Kreis können auch im Gewölbekeller vollzogen werden.

Geburten

Die Statistik der Stadt Laufenburg weist für das vergangene Jahr 125 Geburten aus. Agnes Kaiser merkt dazu an: „Auch die Nachbeurkundungen der Geburt aus dem Ausland, meist der Schweiz, haben sich stark erhöht, viele Paare bekommen ihr Kind in der Schweiz und lassen die Geburt dann hier nachbeurkunden, um die künftigen Geburtsurkunden bei uns holen zu können.“ Neben dem Nachbarland Schweiz, befasste sich das Standesamt Laufenburg im Bereich des internationalen Privatrechts auch mit einigen weiteren Staaten, wie Gambia, Frankreich, Syrien, Costa Rica, Schweden, England, Ungarn und China.

Todesfälle

Insgesamt werden in der Statistik 102 Sterbefälle im Jahr 2021 aufgeführt, im Vorjahreszeitraum 2020 waren es 95. 69 Sterbebeurkundungen wurden ausgestellt. Inwieweit die etwas höhere Sterberate mit der Corona-Pandemie in Verbindung steht, konnte nicht nachgewiesen werden, ist jedoch auch nicht auszuschließen. Beachtenswert ist auch die hohe Zahl der Kirchenaustritte, die nach 78 Austritten in 2020 wieder deutlich angestiegen ist. Schon 2019 zeigte die Zahl der Kirchenaustritte mit 82 einen hohen Wert.