Der Korridor Hochrhein hat sich stark entwickelt und die Entwicklung geht dynamisch weiter. Die Verkehrssysteme sind jedoch schon heute zeitweise am Limit. Eine nachhaltige Entwicklung des Hochrheins bedingt daher eine gut abgestimmte Verkehrs- und Siedlungsentwicklung. Mit der Aufnahme in das Agglomerationsprogramm des grenzüberschreitenden Raumkonzepts Hochrhein als langfristiges Planungsinstrument, eröffnen sich für Laufenburg viele Möglichkeiten in Bereichen rund um nachhaltige Verkehrsprojekte.

„Für Laufenburg ist die Aufnahme in das Agglomationsprogramm ein Gewinn. Es ergeben sich dadurch für die Stadt hervorragende Möglichkeiten“, betonte Bürgermeister Ulrich Krieger. Aktiv dabei sein könne Laufenburg allerdings erst ab 2028, dann startet das grenzüberschreitende Raumkonzept Hochrhein in der fünften Programmgeneration. Für die sich derzeit in Vorbereitung befindende fünfte Generation des Programms hat Agglo Basel eine Erweiterung des Umfangs bis Laufenburg beantragt. Diese wurde vom Schweizer Bund genehmigt.

Durch die Aufnahme in das Programm ist die Stadt künftig berechtigt, Förderanträge für Projekte zur Verkehrsentwicklung zu stellen. Sebastian Wilske vom Regionalverband Hochrhein-Bodensee und Mitglied der Geschäftsleitung des Agglomerationsprogramms Basel, informierte die Gemeinderäte am vergangenen Montag über die Teilnahme am grenzüberschreitenden Raumkonzept Hochrhein. Für nachhaltige Verkehrsprojekte können Zuschüsse von 30 bis 50 Prozent bewilligt werden. Dabei tragen der Schweizer Bund und die Kantone die Hauptlast. Bisher wurde in der Agglomeration Basel der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur mit rund 712 Millionen Franken unterstützt.

Für die 39 Gemeinden am Hochrhein fehle derzeit ein Raumkonzept, zum Beispiel in dem Bereich, wie der grenzüberschreitende Verkehr besser funktionieren kann, so Wilske. Daher soll ein gemeinsames grenzüberschreitendes Raumkonzept erarbeitet werden. Auch die Schweizer Seite erhofft sich von einer Verbesserung der Verkehrssituation einen deutlichen Mehrwert. Für Laufenburg könnten sich über das Programm interessante Bauthemen realisieren lassen, betonte Bürgermeister Krieger. Finanziert wird das Projekt über Mittel des Agglomerationsprogramms, des Regionalverbands Hochrhein-Bodensee und eine kommunale Co-Finanzierung in Höhe von einem Franken je Einwohner.