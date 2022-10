Laufenburg vor 5 Stunden Laufenburg erhält einen Standort für Carsharing Das Parkdeck Rheinterrasse erhält einen Standort für Carsharing von „my-e-car“. Zunächst geht es in eine einjährige Testphase, in der die Stadt Laufenburg das Angebot finanziell unterstützt.

Auch in Laufenburg wird es ein Carsharing-Auto geben. Im Bild der Standort in der Joseph-Haydn-Straße in Wehr. Bild: Justus Obermeyer | Bild: Obermeyer, Justus