Ein Mann, zwei Räder, drei Wochen und 1652 Kilometer. Bei der Einzelwertung fuhr Bernhard Schaaf allen Teilnehmern der Aktion Stadtradeln davon. Zum Vergleich: Die Luftlinie von Laufenburg bis zur spanischen Hauptstadt Madrid beträgt etwa 1583 Kilometer. Bürgermeister Ulrich Krieger zeigte sich bei der Siegerehrung im E-Biker in Luttingen am Dienstagabend von der Leistung beeindruckt: „Ich bin die Kilometer auch schon gefahren, aber halt in fünf Jahren“, schmunzelte er. Der Zweitplatzierte, Gerhard Tröndle, war dem Einzelsieger mit 1438 zurückgelegten Kilometern dicht auf den Fersen. Bronze konnte Giovanni Cultrera mit 1126 zurückgelegten Kilometern erradeln. Als Preis gab es für die drei Fleißigsten ein Multitool zur Reparatur unterwegs und ein Paar Fahrradsocken, die Familie Strasser von der Firma E-Biker stiftete.

Doch auch die restlichen 151 Laufenburger Teilnehmer traten ordentlich in die Pedale. Zusammen konnte eine Gesamtstrecke von 47.401 Kilometern zurückgelegt werden. Damit schafften es die Laufenburger Radler in diesem Jahr locker ein Mal um den Äquator. Im Vergleich zum Vorjahr konnte eine Steigerung von fast 50 Prozent erzielt werden (2022: 32.556 Kilometer). Bereits zum dritten Mal in Folge nahm die Stadt Laufenburg an der bundesweit ausgetragenen Aktion Stadtradeln teil. 154 Radler beteiligten sich aufgeteilt in 19 verschiedene Teams. Im Zeitraum der Aktion vom 17. Juni bis 7. Juli konnten somit 7679 Kilogramm CO 2 eingespart werden. Die Besonderheit in diesem Jahr: „Zum ersten Mal waren wir grenzüberschreitend unterwegs“, betonte Krieger.

In der Teamwertung ging der dritte Platz an den Stadtseniorenrat (4454 km), der als Team dieses Jahr zum ersten Mal prämiert wurde. Silber konnte sich der Gemeinderat einheimsen (4891 km) und Gold holte sich die Firma Imerys mit 5926 Kilometern. Mit Geburtsjahr 1938 war Dieter Weidner der älteste Teilnehmer. Jüngste Radlerin war die achtjährige Hannah Schutzenbach.