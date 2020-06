von sk

Weil er einer Gruppe Motorräder ausweichen musste, wurde am Donnerstag zwischen Grunholz und Hochsal ein Lastwagen beschädigt. Nach Angaben des 49-jährigen Lkw-Fahrers waren ihm gegen 14.30 Uhr vier Motorräder in einer Kurve auf seiner Seite entgegengekommen. Er wich deshalb nach rechts aus und kollidierte mit einer Felsböschung. Dabei wurde ein Zwillingsreifen am Lastwagen beschädigt. Der dadurch entstandene Schaden liegt bei rund 500 Euro. Der Polizeiposten Laufenburg, 07763/9288-0, bitte um Hinweise zu der Motorradgruppe.