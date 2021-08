Das Land Baden-Württemberg hat in seiner Hochwassergefahrenkarte die für den Laufenburger Stadtteil Luttingen ausgewiesenen Überschwemmungsflächen stark reduziert (wir berichteten). „Wir haben eine deutliche Verbesserung der Situation“, sagte Bürgermeister Ulrich Krieger am Montag vergangener Woche im Gemeinderat zur neuen Gefahrenkarte. Mehrere vorher als Überschwemmungsgebiet ausgewiesene Flächen könnten jetzt für eine Bebauung genutzt werden. Dies hat auch Auswirkungen für die Überplanung des Baugebiets Rosacker.

Hochwassergefahrenkarte In Baden-Württemberg wurden auf Grundlage von hydraulischen Berechnungen für ausgewählte Gewässer landesweit Hochwassergefahrenkarten erstellt, aus denen die bei einem 10-, 50- und 100-jährlichen Hochwasserereignis sowie einem extremen Hochwasserereignis überfluteten Flächen sowie die jeweiligen Überflutungstiefen abgelesen werden können. In den Karten werden nur Ausuferungen infolge von Hochwasserabflüssen in Gewässern dargestellt. Hangwasser oder Überlastungen des Kanalsystems werden nicht dargestellt. Auch die Verstopfung von Gewässerdurchlässen, die rechnerisch für ein 100-jährliches Ereignis ausreichend dimensioniert sind, wird nicht erfasst. www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de/hochwassergefahrenkarten

Seit der Veröffentlichung der ersten Version der Hochwassergefahrenkarte 2015 hatte insbesondere der damalige Luttinger Ortsvorsteher Bernhard Gerteis diese immer wieder als unzutreffend kritisiert. Bürgermeister Ulrich Krieger schloss sich dem in großen Teilen an: „Bei der erstmaligen Erstellung der Hochwassergefahrenkarte für den Bereich Luttingen wurden wichtige Parameter nicht berücksichtigt.“ Konkret wies Krieger auf die ein mögliches Hochwasser stark drosselnde Wirkung der Hochsaler Wuhr und der Durchlassbauwerke der Bahnstrecke hin. Die Stadt habe eigene Plausibilitätsprüfungen veranlasst und diese dem Land zur Verfügung gestellt. In der jetzigen Fortschreibung der Karte seien die Erkenntnisse übernommen worden.

Die Stadt habe die Grundstückseigentümer bereits darüber informiert, so Krieger. Die neue Version der Gefahrenkarte werde in die Überplanung des Baugebiets Rosacker einfließen. Dies stehe aber nicht auf der Tagesordnung, zuerst müssten die Baugebiete Hau II in Binzgen und Bühlrain in Rotzel verwirklicht werden, so der Bürgermeister auf Anfrage unserer Zeitung.

Mit einem Bauvorhaben am Rand des in der Gefahrenkarte ausgewiesenen Überschwemmungsgebiet befasste sich am Montag vergangener Woche der Bauausschuss. Er erklärte sein Einvernehmen zum Umbau des Dachgeschosses zum Anbau an ein bestehendes Wohnhaus an der Dorfzelgstraße. Das Vorhaben sei auch im Hinblick auf den Hochwasserschutz ohne Abstriche genehmigungsfähig. Anders hätte es ausgesehen, wäre der Anbau zum Bach hin geplant gewesen.