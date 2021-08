Hänner – Zum Pflegen von den vier Pferden und vier Ponys auf dem Behringer Hof in Hänner waren im Rahmen des Laufenburger Kindersommers „Lakiso“ sieben Mädchen und zwei Jungens am Freitag gekommen. Wie Heidi Behringer zu Beginn erklärte, sind es besonders die Mädchen, die es zu den Pferden zieht. Sie habe sich aber gefreut, dass sich auch zwei Jungens unter die Lakiso-Ferienkinder gemischt haben.

Laufenburg Kinder tauchen in die Welt der Bienen Das könnte Sie auch interessieren

Dass der Umgang mit Pferden und anderen Tieren den Kindern hilft in der Zeit des Heranwachsens freier zu werden, weil sie den Pferden, wie einem guten Freund, alles sagen können, ist eine Erkenntnis, die Heidi Behringer im Lauf der Jahrzehnte häufig beobachtet hat, wie sie sagt. „Wenn man mit den Pferden spricht, während man sie bürstet, kämmt oder die Hufe sauber macht, sind sie sehr zutraulich. An der Mähne oder am Schwanz sind die Tiere nicht empfindlich, so dass sie ein Zupfen beim Bürsten nicht stört“, erklärte Heidi Behringer. Nach der Fellpflege ging es zum Schluss noch mit den Ponys in den Wald, so dass jedes Kind, wenn es wollte, auch mal Reiten konnte. Dazu gab es noch viele andere Tiere zu sehen und Aufgaben zu erledigen.