Restaurants und andere Gastronomiebetriebe aus beiden Laufenburg laden zusammen mit den Tourismus-Büros, der Schoggi-Werkstatt und den Salmfängern vom 18. März bis zum 15. April wieder ein zu den 22. Laufenburger Salmwochen. Diese sollen an die große historische Bedeutung der Salmfischerei in der Stadt erinnern.

Nach der pandemiebedingten Pause im vergangenen Jahr freuen sich die Tourismus-Büros, die Gastronomen und die anderen Beteiligten, wieder ein abwechslungsreiches Programm präsentieren zu dürfen. Die Salmwochen zeichnen sich vor allem durch ein ganz auf den schmackhaften Fisch abgestimmtes kulinarisches Angebot aus. Das Programm umfasst aber auch Stadtführungen und mehr.

Spezielle Speisekarten

In den Restaurants „Kranz“ und „Engel“ in Luttingen sowie in Brutsches „Rebstock“ in Laufenburg/D wird in dieser Zeit eine spezielle Speisekarte geführt. Die Salmfänger aus Laufenburg/CH bieten an Palmsonntag in der Altstadt über dem offenen Feuer gebratenen Salm an. Wer aber mehr dem Süßen zugeneigt ist, der findet ein passendes Angebot in der Schoggi-Werkstatt in Laufenburg/CH.

Neben den zahlreichen kulinarischen Angeboten bieten auch die Tourist-Infos beider Laufenburg ein ansprechendes Rahmenprogramm rund um den Salm. So wird am Samstag, 26. März, die Stadtführung „Salm oder Lachs – Europas königliche Delikatesse“ angeboten, bei der von dem einst blühenden Stand der Fischerei berichtet wird. Zudem sind auch die beliebten Graf-Hans-Diners wieder im Programm. Am Freitag, 8. April, wird nach einer kurzen szenischen Tour mit dem lustigen Grafen in einer Taverne ein üppiges Habsburgermahl mit mittelalterlichem Flair serviert. Dazu tischt der Graf Anekdoten und Geschichten auf.

Alle Veranstaltungen unterliegen den im jeweiligen Land geltenden Corona-Vorschriften, um Tischreservation wird gebeten. Weitere Informationen geben die Tourismus- und Kulturabteilung Laufenburg/D (07763/80 61 41, willkommen@laufenburg-­baden.de), die Tourist-Info Laufenburg/CH (0041/62/874 44 55, info@laufenburg-tourismus.ch) oder die Homepage (www.grenzenlos-geniessen.de).