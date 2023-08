Drei ganz unterschiedliche Musikformationen treten am Donnerstag, 10. August, an einem Abend bei den Kulturtagen „Fliessende Grenzen“ in Laufenburg auf: Stahlberger – die 2009 bestehende Band des St. Galler Kabarettisten, Comiczeichners und Liedermachers Manuel Stahlberger; Mitho Kanywa – die 1989 von Beatrice Schnitzer, Sabine Wolf und Johanna Ensinger gegründete Waldshuter Indie-Rockband; Keren de Moras und Noemi Lakatos, die seit 2022 als Duo Elektropop singen und tanzen.

Stahlberger bietet alles vom vom Elektropop zum Stadionrock, text- und tanzlastig

Die Band Stahlberger, die im März 2022 ihr neuestes Album „Lüt uf Fotene“ veröffentlichte, macht musikalisch alles möglich: vom Elektropop zum Stadionrock, text- und tanzlastig. Frontmann und Namensgeber Manuel Stahlberger ist ein Multitalent. 2001 wurde er zusammen mit Moritz Wittensöldner als Duo Mölä & Stähli mit dem Prix Walo in der Sparte Kleinkunst/Comedy ausgezeichnet, 2009 erhielt er den renommierten Kleinkunst-Preis Salzburger Stier. Für das Ostschweizer Kulturmagazin „Saiten“ zeichnete Stahlberger 1998 bis 2005 den Comic „Herr Mäder“. Seit 2009 spielt er mit den Ostschweizer Musikern Marcel Gschwend (Bass und Synthesizer), Dominik Kesseli (Schlagzeug), Michael Gallusser (Gitarre und Keyboard) und Christian Gallusser-Kesseli (Gitarre und Synthesizer) in einer Band. Sie veröffentlichte bislang vier Alben. Einen „Virtuosen der Lakonie“ nennt die Neue Zürcher Zeitung den Liedermacher Stahlberger.

Mitho Kanywa, das sind seit 2014 Beatrice Schnitzer, Sabine Wolf, Johanna Ensinger, Andreas Wolf und Oliver Dröse. | Bild: www.mithokanywa.de/

Schlagzeilen schrieb in Deutschland bundesweit auch Mitho Kanywa. Die 1989 von drei jungen Frauen gegründete Waldshuter Indie-Band wurde 1994 mit dem Deutschen Rockpreis ausgezeichnet und war 1996 Gewinner des SWR3 Rookies Nachwuchswettbewerbs. 2005 löste sich die Band auf, 2012 betrat sie in neuer Besetzung, zu der aber die drei Gründerinnen Beatrice Schnitzer (Bass), Sabine Wolf (Gesang) und Johanna Ensinger (Schlagzeug) gehörten, wieder auf die Bühne, neu dabei Andreas Wolf (Elektronik Sampler) und Oliver Dröse (Gitarre). Mitho Kanywa veröffentlichte bereits sechs Alben, zuletzt 2014 „Vielleicht komm ich nie wieder“. „Mitho Kanywa vereint Elektronikgrooves, knisterwarme Gitarrensounds und bittersüssen Harmoniegesang zu einem Musikgemenge, das völlig unabhängig von Raum und Zeit funktioniert„, schreibt die Band über sich selbst.

Singer-Songwriterin Keren de Moras (links) und Tänzerin Noemi Lakatos kennen sich erst seit 2022. | Bild: Anna-Lena Lauber

Tanz und Gesang kombinieren Keren de Moras aus Zürich und Noemi Lakatos aus Laufenburg/CH. Die beiden 19-Jährigen arbeiten erst seit etwa einem Jahr als Duo zusammen. Ihren Stil bezeichnen sie als Elektropop/Dark-Pop mit Tanzbewegungen des Contemporary Dance.

Stahlberger, MithoKanywa und das Duo de Moras/Lakatos am Donnerstag, 10. August, 20 Uhr in der Stadthalle Laufenburg/CH. Karten kosten 30 Euro/Franken. Sie sind im Vorverkauf erhältlich bei der Tourismus- und Kulturabteilung der Stadt Laufenburg/D (07763 806140 und 806141), der Tourist-Info Laufenburg/CH (0041 62 8744455), Buch & Café am Andelsbach (07763 21155), Gerteis Betten (07763 9273194) – oder an der Abendkasse.