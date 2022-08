Die 17. Laufenburger Kulturnacht Samstag, 3. September, ist in mehrfacher Hinsicht eine besondere: Nachdem die Veranstaltung 2020 nur virtuell im Internet und 2021 nur auf Schweizer Seite abgehalten wurde, ist es dieses Mal die erste wirklich grenzüberschreitende Kulturnacht immerhin seit 2019. Und die hat es in sich. Fast 30 Anlaufpunkte in der Altstadt links und rechts des Rheins warten auf Besucher. Zusammen mit der Kulturnacht wird im Schweizer Laufenburg das 50-jährige Jubiläum der Unterschutzstellung des historischen Ortsbildes gefeiert. Das Programm umfasst Kunstausstellungen, Konzerte, Lesungen, Tanzvorführungen, Führungen und Vorträge.

Eine Zeitreise zum untergegangenen Laufen

Die Kulturnacht-Macher Roland Kaufmann, Ursula Jutzi, Roland Sens, Roland Köpfer und Reto Weiss (von links) in der noch leeren Zeitkapsel. | Bild: Sens Design

Eine Zeitreise in das Laufenburg vor dem Bau des Kraftwerks können die Besucher der Kulturnacht am Laufenplatz unternehmen. „Wir bauen dort eine Zeitkapsel auf und wollen die Geräuschkulisse des früheren Laufens vermitteln. Das wird sicherlich gigantisch“, sagt Roland Sens vom Organisationsteam. Den Laufen vor 110 Jahren rekonstruiert Thomas Hofmann, der in Etzgen ein Aufnahmestudio betreibt. Auf den Innenwänden der Zeitkapsel werden historische Ansichten der nach dem Kraftwerkbau verschwundenen Stomschnellen zu sehen sein. 18 bis 23 Uhr, Laufenplatz in Laufenburg/CH.

So lebt und arbeitet es sich in einem Denkmal

Noch viel weiter in die Vergangenheit aber auch in die Gegenwart des heutigen Laufenburg können Besucher an der Oberen Wasengasse 95 eintreten. Das heutige Gebäude entstand im 17. Jahrhundert vermutlich an Stelle eines älteren Vorgängerbaus. Wie die gesamte Altstadt im Schweizer Laufenburg steht es unter Schutz. Wie lebt und arbeitet es sich in einem Denkmal, wo früher Schuhmacher und Nagler zuhause waren? Familie Nickel als heutige Bewohner zeigen es ihren Besuchern. 18 bis 23 Uhr, Obere Wasengasse 95 in Laufenburg/CH.

Ganz entspannt auf dem Herrscherstuhl

Andrea Worthmann präsentiert sich in der von ihr gewollten Pose auf einem goldenen Thron. Das Bild ist Teil einer Fotoserie von Steffi Griner. | Bild: Steffi Griner

An einem weiteren, der Öffentlichkeit normalerweise verborgenen Ort im Schweizer Laufenburg zeigt die Laufenburger Journalistin Steffi Griner ihre Fotoserie „Der Goldene Thron“. Auf dem Stuhl der Herrscher ließen sich verschiedene Personen von Griner fotografieren. Die Aufgenommenen konnten Pose, Kleidung und andere Attribute selbst bestimmen. Zu sehen sind die Porträts im mauerumstandenen Garten des Hauses. 18 bis 23 Uhr, Fluhgasse 138, in Laufenburg/CH.

17. Kulturnacht Laufenburg Alle Informationen kompakt Die Kulturnacht Laufenburg am Samstag, 3. September, dauert von 18 bis 23 Uhr. Offizielle Eröffnung um 17 Uhr auf der Laufenbrücke durch Präsidenten Roland Kaufmann. Bereits um 15 Uhr beginnt das Programm „50 Jahre Laufenburger Altstadt unter Denkmalschutz“. Alle Programmangebote im Detail unter: kulturnachtlaufenburg.com/

Skulptur trifft Malerei im Schlössle

Der Laufenburger Bildhauer Roland Köpfer ist von der Kulturnacht nicht wegzudenken. Dieses Mal lädt er ein zu einer Doppelausstellung mit der Malerin Rey Carrie Bezler. Das große Thema der an der kalifornischen Küste aufgewachsenen Künstlerin ist die Schönheit und zugleich die Gefährdung der Ozeane. Im hoch über den Rhein gelegenen Schlössle treten ihre Bilder in Beziehung zu den oft bizarr geformten Skulpturen Köpfers. Nachwuchstalente der Violinschule Elisabeth Müller begleiten die Ausstellung. 18 bis 23 Uhr, Musikvorträge 18 und 20 Uhr, Säckinger Straße 3 in Laufenburg/D.

Bei Lesung wird Laufenburger Geschichte lebendig

Das Laufenburg der Vergangenheit macht in der Tourist-Info von Laufenburg (Baden) die Herrischrieder Autorin Sandhya Hasswani bei ihrer Lesung lebendig. Sie trägt aus ihrem Buch „Sagenhafter Hotzenwald“ vor. Hierin geht sie auch vielen Laufenburg betreffende Fragen nach. Warum etwa wird hier in einem Schweizer Bezirksgerichtunter noch heute unter einem Bild der Kaiserin Maria Theresia verhandelt? Wurde die Stadt tatsächlich einmal mal beim Kartenspiel verpfändet? Weshalb prägte Laufenburg eigenes Münzgeld? 19 und 21 Uhr, Hauptstraße 26 in Laufenburg/D.

Das Rehmann ist immer einen Besuch wert

„Spitzen“ nennt der Bildhauer Daniel Waldner dieses Werk, dass er in seiner mit der Kulturnacht beginnenden Ausstellung im Rehmann-Museum zeigt. | Bild: Rehmann-Museum

Immer einen Besuch wert ist das Rehmann-Museum im Schweizer Teil der Stadt. Dort ist beginnend mit der Kulturnacht die Ausstellung „Spitzentanz“ des Kaister Bildhauers Daniel Waldner zu sehen. Seit Waldner 2011 ein Bühnenbildkonzept zu einem Freilichtspektakel von Jean Tinguely entwickelte, beeinflusst die Welt des Theaters sein Werk. Ergänzend zur Ausstellung geben Pianist Thomas Hofmann und Opernsänger Ingo Anders ein Konzert mit impressionistischer Musik von Felix Mendelssohn Bartholdy, Claude Debussy, Othmar Schoeck und Wilhelm Killmayer. 18 bis 23 Uhr, Führungen 18.30, 19.30, 21.30 Uhr, Konzert 20 Uhr, Schimelrych 12 in Laufenburg/CH.

Ballett auf der Laufenbrücke

Eine Tänzerin der Ballettschule Luise Krey vor der Laufenburger Kirche Heilig Geist. | Bild: Christian Eschbach/Klappe76

Die Laufenbrücke bildet das verbindende städtebauliche Element zwischen beiden Laufenburg dar. Hier wird die Kulturnacht deshalb um 17 Uhr offiziell durch Präsident Roland Kaufmann eröffnet. Die Brücke wird danach nicht nur zur Freiluftgalerie zahlreicher Künstler, sondern auch zur Ballettbühne. Die Eleven von Ballettissimo, der Ballettschule Luise Krey, tanzen sowohl zur Eröffnungszeremonie sowie danach ab 18 Uhr alle 20 Minuten und zeigen Auszüge aus der Ende Oktober anstehenden Ballettaufführung „DrachenHerz“. 18 bis 21 Uhr, Laufenbrücke in Laufenburg.