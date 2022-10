von Charlotte Fröse

Frau Vogt, woher stammt Ihre Leidenschaft für die Literatur und die Kultur?

Manchmal sind es Zufälle. Ich bekam mit circa 14 Jahren von einem schlauen Menschen eine Kiste bestückt mit klassischer Weltliteratur geschenkt. Das erwies sich als sehr sinnvoll in einer

Zeit der pubertären Sinnsuche. Ich begriff, was Sprache vermag und blieb dabei. Mein Interesse an Weltmusik,

Jazz hat sich sehr früh gezeigt und auch ständig weiterentwickelt. Und mein

Faible für Kleinkunst, Kabarett und Schauspiel entdeckte ich in der Hotzenwälder Kleinkunstbühne. Das war

prägend.

Wann und wo machten Sie erste Erfahrungen, erste Schritte auf dem Gebiet der Kultur?

Ein Schlüsselerlebnis war mein erster Besuch der Kleinkunstbörse in Thun, zusammen mit dem inzwischen verstorbenen Klaus Reymann vom Café „Verkehrt“. Er war mein erster großer Lehrmeister.

In den vergangenen Jahrzehnten konnten Sie unzählige national und international bekannte Künstler für Laufenburg begeistern, wie haben Sie das geschafft? Laufenburg ist ja nicht gerade eine der großen Metropolen.

Nicht immer zählt nur die große Bühne. Künstler, die sich wohlfühlen, natürlich auch bezahlt werden, kommen gerne wieder. Meist wird mit den Agenturen verhandelt. Da heißt es am Ball bleiben. Geduld und Überzeugungskraft führen dann eben doch zum Ziel.

Können Sie sich vorstellen, warum einige Künstler immer wieder nach Laufenburg kommen?

Aber klar, sie fühlen sich wohl, werden gut behandelt und manchmal entwickeln sich Freundschaften. Außerdem fühlen sie sich vom Publikum willkommen geheißen.

Wie und wo haben Sie Künstler kennengelernt, die in Laufenburg auftraten?

Das kann ich gar nicht mehr alles nachvollziehen. Beginnend im Café „Verkehrt“. Jährlich war ich auf den entsprechenden Börsen in Thun und in Freiburg. Was ich anvisiert hatte, besuchte ich, wenn möglich, in einer Vorstellung. Meist kann nur in der gesamten Länge beurteilt werden, ob das Programm trägt, ob es passt und ob die vorhandenen Räume geeignet sind. Schlussendlich sind es dann doch auch persönliche Vorlieben die zu einem Engagement führen.

Renata Vogt, auf dem Bild zusammen mit Valter Rado (Zweiter von rechts) und dem Running Orchestra aus Italien, hat viele Künstler auf die Laufenburger Bühnen gebracht. | Bild: Frowald Rünzi

Sie haben zu vielen Künstlern ein herzliches Verhältnis. Wie haben Sie das geschafft?

Das weiß ich nicht. Vielleicht weil ich das, was ich tue, immer mit Leidenschaft tue. Die Künstler wurden von uns allen gut versorgt, manchmal gar verwöhnt. Schlussendlich muss die Arbeit professionell und zuverlässig sein.

Können Sie sich an eine, für Sie, besonders schöne Veranstaltung erinnern?

Es waren so viele schöne Veranstaltungen, ich kann mich nicht entscheiden.

Wie empfanden Sie die Zusammenarbeit untereinander und mit den beiden Städten?

Ich empfand es immer als Chance, für zwei Städte, in zwei Ländern ehrenamtlich Kulturarbeit zu übernehmen. Das bedeutet auch, dass dieser sich immer wandelnden Gruppe Vertrauen entgegengebracht wurde. Sicher konnte nicht jeder Geschmack zufriedengestellt werden, aber ich glaube, wir haben gute Arbeit geleistet. Beide Städte haben uns stets unterstützt. Wenn am Schluss die Künstler, die Zuschauer und auch die Stadtoberhäupter zufrieden sind, ja, das macht glücklich.

Mit dem philosophischen Chansonkabarett „Claire Alleene – aus lauter Lebenslust“ am 16. Oktober im Rehmann-Museum verabschieden Sie sich als Vorsitzende der Kulturkommission beider Laufenburg. Ist das ein schwerer Schritt für Sie?

Ja und nein. Ich hänge sehr an der kulturellen Arbeit, aber ich werde dann auch wieder ein Stück mehr Freiheit bekommen.

Warum haben Sie sich entschlossen, die Verantwortung als Vorsitzende für die kulturellen Events abzugeben?

Es ist an der Zeit, dass nach vielen Jahren intensiver Arbeit von meiner Seite ein Wechsel stattfindet.

Wer wird Ihre Arbeit fortsetzen?

Es geht weiter! Walter Marbot wird zunächst als Interimspräsident den Kulturausschuss leiten. Es liegt mir sehr viel daran, dass die grenzüberschreitende ehrenamtlich erbrachte kulturelle Arbeit in Laufenburg, der Stadt in zwei Ländern, die seit 22 Jahren erfolgreich in dieser Form besteht, weitergeht. Dieses einzigartige Projekt muss gepflegt und erhalten bleiben, damit sich Menschen auf der kulturellen Ebene über die Grenzen hinweg treffen können.

Können Sie sich vorstellen, auch nach Ihrem Rückzug aus dem kulturellen Amt, ihren Nachfolgern in Sachen Kultur mit Rat zur Seite zu stehen?

Wenn es gewünscht wird. Meine Bereitschaft ist da. Ich werde auch solange es meine Buchhandlung gibt, den Vorverkauf für Veranstaltungen abwickeln.

Werden Sie die Buchhandlung aufgeben?

Voraussichtlich zum Ende 2023. Ich möchte aufhören, wenn es noch richtig gut ist.

Wie geht es für Sie persönlich weiter in Sachen Kultur?

Ich werde in der Buchhandlung in diesem Jahr noch drei kleine kulturelle Veranstaltungen anbieten. Markus Manfred Jung wird sein neues Buch „Vom Glück des Findens“ am 20. November in einer Matinee vorstellen. Holger Paetz wird am 3. und 4. Dezember seinen politisch satirischen Jahresrückblick präsentieren und auch auf dem musikalischen Sektor wird es am 30. Oktober mit Rainee Blake eine Veranstaltung geben. Und dann freue ich mich darauf, kulturelle Veranstaltungen einfach nur genießen zu können.