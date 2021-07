von Michael Gottstein

Angesichts der niedrigen Inzidenzzahlen stehen die Chancen gut, dass das Laufenburger Kulturleben wieder Fahrt aufnimmt. Für dessen Organisation sind drei neue Mitarbeiterinnen dies- und jenseits der Grenze zuständig, deren Ziel darin besteht, eben jene politische Grenze durch die Kultur zu überspielen und das Motto „Zwei Länder – eine Stadt“ mit Leben zu erfüllen.

Seit erstem März leitet Andrea Baumann das Tourist-Büro in Laufenburg (Schweiz), wo sie seit erstem April von der neuen Mitarbeiterin Franziska Winter unterstützt wird. Die 55-Jährige wuchs in Albbruck auf, machte eine Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin für Französisch, Englisch und Spanisch und studierte berufsbegleitend Kommunikationswissenschaften. Ab 1986 arbeitete sie in der Schweiz, wo sie Events in großen Unternehmen organisierte. Diese Erfahrungen kann sie in ihrer neuen Position gut gebrauchen, denn „bei meiner Arbeit geht es nicht mehr nur um Tourismus, vielmehr entwickelt sich die Stelle in Richtung City-Management.“

Bad Säckingen Bläserkür sorgt für gute Laune Das könnte Sie auch interessieren

Seit Oktober vergangenen Jahres arbeitet Elisabeth D‘Souza als Kulturbeauftrage zusammen mit Julia Baumgartner in der Tourismus- und Kulturabteilung von Laufenburg (Baden). Die 41-Jährige wuchs in Öflingen auf, erlernte den Beruf der Industriekauffrau und machte ihren Fachwirt bei der Industrie- und Handelskammer. Nachdem sie für zwei große Unternehmen Messen, Modeschauen und Events organisiert hatte, legte sie wegen ihrer beiden Kinder eine einjährige Pause ein und bewarb sich anschließend für die Stelle in Laufenburg, wo sie ihre kulturellen Interessen einbringen kann. Doch nach den ersten Kulturveranstaltungen – einem Konzert des Fördervereins „Kultur im Schlössle“ und der Vorstellung von Petra Gabriels Buch über Mary Codman – wurden alle Veranstaltungen abgesagt, so dass sich Elisabeth D‘Souza um die Organisation der Seniorenfahrten zum Kreisimpfzentrum und die Impfungen in der Luttinger Möslehalle kümmerte.

Chance für Laufenburger Acht

Doch mit dem Sommer stehen nicht nur zahlreiche Kulturveranstaltungen auf dem Programm, vielmehr ergibt sich mit der Eröffnung des dritten Rheinübergangs auf dem Kraftwerk die Chance, die „Laufenburger Acht“ zu verwirklichen und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit noch weiter zu vertiefen. Und die Kooperation soll auch über die beiden Städte hinausreichen: „Wir sind Teil einer Tourismus-Region, die auch mit dem Naturpark Südschwarzwald und dem Jura-Park verbunden ist“, erklärten sie übereinstimmend. Auch plane man, den Aargau und die Hochrhein-Region touristisch als Naherholungsgebiet zu vermarkten, so Andrea Baumann: „Momentan bin ich damit beschäftigt, Konzepte zu schreiben.“

Kulturtage vor Eröffnung

Natürlich stehen die Kulturveranstaltungen unter dem Vorbehalt der Pandemie-Entwicklung. Mit ziemlicher Sicherheit werden am Samstag, 31. Juli, die Kulturtage „Fließende Grenzen“ (die 2020 ausgefallen waren) mit einem Konzert in Zusammenarbeit mit dem Förderverein eröffnet. Die Angebote werden in Kürze näher vorgestellt, aber sie werden vielfältig sein und neben „Junger Klassik“ auch Kindertheater und einen Tango-Workshop umfassen, verriet Elisabeth DSouza. Am Samstag, 4. September, findet von 18 bis 23 Uhr die Kulturnacht statt, bei der sich 35 Kulturschaffende aus Handwerk, Malerei, Bildhauerei und Kulinarik präsentieren werden. Auf der Brücke wird ein Zelt aufgestellt, das Raum für eine Kunstausstellung bietet. Am 2. Oktober gibt es ein Konzert im Rahmen des „Akkorde“-Festivals, und am darauf folgenden Wochenende wird voraussichtlich die Herbstmesse (Hela) in Laufenburg (Schweiz) ihre Tore öffnen. „In dieser Woche fällt die Entscheidung“, so Andrea Baumann. „Derzeit ist die Besucherzahl auf 1000 Personen im Freien begrenzt, aber das würde bei der Hela keinen Sinn machen.“

Natürlich hoffen die Organisatorinnen, dass im Herbst die Habsburger Wochen und im Winter die Altstadtweihnacht stattfinden dürfen und im kommenden Frühjahr das zunächst abgesagte Burgschreiber-Projekt 2021 nachgeholt werden darf.