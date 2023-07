Es ist das Kulturprogramm für Daheimgebliebene. Denn während im Sommer die kulturellen Bürgersteige vielerorts hochgeklappt werden, holt der Kulturausschuss beider Laufenburg mit den Laufenburger Kulturtagen „Fließende Grenzen“ die Kultur aus aller Welt in die Löwenstadt und bietet Veranstaltungen für jeden Geschmack und jedes Alter. Von Samstag, 22. Juli, bis Samstag, 12. August, gibt es in diesem Sommer wieder Kultur über alle Grenzen hinweg.

Bereits am Samstag, 22. Juli, startet das Programm im Laufenburger Schlössle. „Wir sind früh dran in diesem Jahr“, erklärt Markus Erne vom Kulturausschuss. Der Grund ist das Jubiläum der Stadt Laufenburg mit Le Croisic in Frankreich, dessen Partnerschaft sich in diesem Jahr zum 50. Mal jährt. Mit einem Bretonischen Tanzfest weht mehr als ein Hauch von Frankreich durch die Schlossmauern. Andreas Neumann und Marcus Krimmer führen an dem Samstag von 16.30 bis 18 Uhr mit einem Workshop in die bretonische Tanzkultur ein. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um eine Anmeldung unter 07763 806104 oder unter willkommen@laufenburg-baden.de wird gebeten. Ab 20 Uhr können die neuen Tanzschritte dann beim Bretonischen Tanzfest „Fest Noz“, ebenfalls im Schloss, ausprobiert werden.

„Wollen Sie wippen?“, stellen Elisabeth Hart und Rhaban Straumann ihren Publikum am Samstag, 29. Juli, in der Pfarrscheuer in Luttingen die Frage. Das deutsch-schweizerische Duo präsentiert ein wortgewandtes Spiel mit viel subtilem Humor. Und bei dieser deutsch-schweizerischen Paarung bleiben auch die gegenseitigen Spitzen nicht aus. „Ein Programm wie gestrickt für uns“, freut sich Markus Erne. Beginn ist um 20 Uhr.

Musikalisch geht es weiter im Programm am Sonntag, 30. Juli, um 18 Uhr in der Stadthalle in Laufenburg/ Schweiz. Das Orchestra Monda hat die Weltmusik verinnerlicht und stellt pünktlich zum Start der Sommerferien die Frage „Brauchen Sie Urlaub? – Plagt Sie das Fernweh?“. Ein Musikprogramm mit Akkordeon, Kontrabass, Gitarre und Schlagzeug, kurz: Tango meets Chipsy.

Bereits seit vielen Jahren für die „Junge Klassik“ in Laufenburg zuständig, geben die beiden jungen Künstlerinnen Julia Pleninger und Natalia Dauer gleich zwei Konzerte. Die Mondscheinsonate im Laufenburger Schlössle am Donnerstag, 3. August, richtet sich an Kinder ab 4 Jahren, wobei natürlich auch die Erwachsenen zuhören dürfen. Kindgerecht und mit vielen Bildern gestaltet, sollen die Kinder auf diesem Weg den Zugang zur klassischen Musik finden. Beginn ist um 15 Uhr. Am folgenden Samstag, 5. August, geben sich die beiden Künstlerinnen ebenfalls im Laufenburger Schlössle der „Romantik pur“ hin. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Normalerweise mit ihrem Fahrieté, einem Theater auf Rädern unterwegs, bieten Gilbert & Oleg am Mittwoch, 9. August, eine Mischung aus Jonglage und Zauberei auf der Codman-Anlage. Bei Regen findet die Veranstaltung in der Stadthalle in Laufenburg/Schweiz statt. Beginn ist um 20 Uhr. Am Donnerstag, 10. August, sind dann wieder die Kinder gefragt. Das Kindertheater Gregor Schwank besucht die Halle 12 in Laufenburg und führt am Donnerstag, 10. August, „Hokuspokus- Zauberei an Fäden“ auf. „Wir wollten die Halle 12 ebenfalls als Veranstaltungsort für unsere Kulturreihe gewinnen“, verrät Sonja Wunderlin vom Kulturausschuss.

Ebenfalls am Donnerstag, 10. August, werden um 20 Uhr gleich zwei Bands auf der Bühne in der Stadthalle in Laufenburg/Schweiz stehen. „Stahlberger“ und „Mitho Kanywa“ möchten ihrem Publikum auf musikalisch vielfältige Weise einheizen. Und ganz zu Beginn wartet auch eine Überraschung auf die Gäste. Das „KlezFire“ mit Helmut Eisel & JEM wird am Samstag, 12. August, um 20 Uhr um Rehmann-Museum zu hören sein und Eisel wird mit seiner sprechenden Klarinette in Bann ziehen.