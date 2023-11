Laufenburg – „Das ist ein kleiner, feiner Konzertsaal mit dem weltbesten Ausblick!“ So sah ein Künstler, der im Schlössle auftrat, das Schlössle in Laufenburg. Der Förderverein Kultur im Schlössle ist froh, dass neben den Konzerten, die im vergangenen Jahr stattfanden, auch das Restaurant seit August diesen Jahres wieder eröffnet wurde und so Konzert- und Restaurantbesuche miteinander verbunden werden können, erklärte die Vorsitzende Maria Theresia Rist bei der Hauptversammlung, die kürzlich stattfand. In ihrem Tätigkeitsbericht, den sie den anwesenden Mitgliedern, unter denen sich Bürgermeister Ulrich Krieger befand, vorlegte, konnte sie, nach den Einschränkungen durch Corona im Jahr 2021, auf eine Anzahl gut besuchter Konzerte im Jahre 2022 zurückblicken.

Es begann beispielsweise im März 2022 mit dem Konzert „Entflammt“ mit Gabriela Fahnenstiel am Klavier mit Violine- und Cellobegleitung, gefolgt vom Konzert im Mai mit dem Calidore String Quartett. Dies war ein außergewöhnliches Klassikerereignis mit einem großartigen Quartett und einer exzellenten Pianistin. Beim letzten Konzert im Oktober vergangenen Jahres gehörte die Bühne dem Steinway-Flügel und der Konzertpianistin Gabriela Fahnenstiel. Es war eine gute Idee von Roland Köpfer, während der Kulturnacht auch das Schlössle mit in das grenzüberschreitende kulturelle Geschehen einzubeziehen. Neben Holzskulpturen und Bildern sorgten die Schülerinnen und Schüler der Violinschule Elisabeth Müller für die musikalische Untermalung der Ausstellung.

Mit der Zahl der Konzertbesucher ist der Verein zufrieden, auch die Zahl der Abonnenten ist gestiegen. Das Stammpublikum konnte nach Corona, ausgebaut werden. Wie im vergangenen Jahr wird auch im kommenden Jahr das Abo für vier Konzerte 80 Euro kosten, regulär wären es 100 Euro (vier Mal 25 Euro). Maria Theresia Rist blickt voller Optimismus in die Zukunft, denn die Mary Codman Classics-Konzerte kristallisieren sich immer mehr zu kulturellen Höhepunkten für Laufenburg und die ganze Region heraus.

Die Kasse des Vereins wird von Alexandra Gehrig geführt. Für 2022 weist sie ein positives Ergebnis auf. Dennoch ist der Verein auf Spenden und Sponsorengelder angewiesen. Bei den turnusgemäß durchgeführten Wahlen, die von Ulrich Krieger als Wahlleiter durchgeführt wurde, der die Entlastung des Vorstandes vornahm, stellte sich das gesamte Vorstandsteam wieder zur Verfügung und wurde einstimmig wieder gewählt.

Vorsitzende bleibt Maria Theresia Rist, vertreten durch Tatjana Fahnenstiel, Kassiererin Alexandra Gehrig, Protokollführerin Silvia Auer. Beisitzer bleiben Michael Malleis und Martin Blümcke. Neu wurde als Beisitzerin Gudrun Rolle aus Albbruck gewählt. Künstlerische Leiterin bleibt Gabriela Fahnenstiel.

Tatjana Fahnenstiel stellte die in der Planung befindlichen Konzerte für das kommende Jahr vor, die kammermusikalische Höhepunkte beinhalten, so sollen beispielsweiser zwei „Junge Stars“- Konzerte angeboten werden. In seinem Grußwort dankte Ulrich Krieger dem Vorstand und den Vereinsmitgliedern für die Durchführung der qualitativ hochwertigen Konzerte. Er freut sich über diesen erfolgreichen kulturellen Werbeträger für die Stadt.