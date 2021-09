Den Wunsch die Kultur durch die Veranstaltung von hochwertigen Konzerten im Schlössle zu fördern, ist nach wie vor das Ziel des Fördervereins von Kultur im Schlössle, der am Dienstagabend seine vierte Hauptversammlung in Anwesenheit von 15 Mitgliedern im Laufenburger Ratssaal durchführte.

In ihrem Tätigkeitsbericht für 2020 musste die Vorsitzende Maria-Theresia Rist sich ebenfalls Corona bedingt mit zwei Konzerten, das erste am 8. März 2020 zusammen mit Vitor Fernandes, Severin von Schmid und Gabriela Fahnenstiel vor der Pandemie und das zweite am 1. November 2020 mit dem Goldmund-Streichquartett und Gabriela Fahnenstiel, dass diese mit je 25 Besuchern (Corona bedingt) zwei mal aufführten, zufrieden geben. Wenn es Corona zulässt, werden 2022 vier hochkarätige Konzerte, am 13. März, am 22. Mai, am 30. Juli und 9. Oktober, stattfinden. Das nächste Konzert wird am Sonntag, den 10. Oktober um 17 Uhr mit Dinis Schemann, Klavier mit Werken von Schubert, Beethoven und Ginastera, stattfinden.

Wie der Kassenbericht, den Alexandra Gehrig für das Jahr 2020 vorlegte, der mit einem hohen Minus, trotz hoher Spenden abschloss, belegt, dass die Einnahmen für die Konzerte steigen müssen, bevor die Reserven ganz weggeschmolzen sind. Der Kassenbericht wurde von den beiden Kassenprüfern Andrea Tröndle und Robert Terbeck geprüft. Sie beide wurden auch für weitere zwei Jahre zu Kassenprüfern bestellt.

Um die Einnahmen zu verbessern, hat der Vorstand eine Erhöhung der Eintrittspreise von 200 auf 25 Euro angeregt. Um auch an der Ausgabenschraube zu drehen, wurden die Mitglieder aufgefordert, für auftretende Künstler Gästebetten zur Verfügung zu stellen. Auch wird nach weiteren Mitgliedern und Sponsoren gesucht.