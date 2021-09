Die Turnhalle Rhina erhält einen größeren Anbau für Umkleide-, Sanitär- und Geräteräume. Der Gemeinderat entschied sich am Montag dafür, im Rahmen der anstehenden Sanierung den 1962 errichteten Flachdach-Anbau abzureißen und durch einen Neubau mit geneigtem Dach zu ersetzen. Weil der Neubau größer ausfallen soll als der bestehende Anbau, werden die Kosten dafür deutlich über jenen 770.000 Euro liegen, die ein Neubau in jetzigen Dimensionen erfordern würde. Die Turnhalle wird von der Hebelschule Rhina für den Sportunterricht sowie vom Asien-Budo-Club Laufenburg und vom JFV Laufenburg für Trainingszwecke genutzt.

Turnhalle Rhina Die Turnhalle Rhina wurde wie das benachbarte Schulgebäude, die spätere Laufenschule, 1926 von der damals noch selbständigen durch das Rheinkraftwerk wohlhabend gewordenen Gemeinde Rhina errichtet. 1962 wurde sie im Zuge des Baus der Hebelschule und des Kindergartens Rhina durch einen Anbau für Umkleide- und Sanitärräume erweitert. 1982 wurde der Geräteraum erweitert und das Flachdach des Anbaus saniert.

Die Schule und die beiden Vereine hätten der Stadt Ende Juli in Vorbesprechungen signalisiert, dass die Nebenräume ihren Ansprüchen längst nicht mehr genügten, sagte Bürgermeister Ulrich Krieger im Gemeinderat. Nicht nur seien die Sanitär- und Umkleideräume total veraltet. Auch die Lagerräume seien zu klein, um alle Geräte aufzunehmen. Die unterdimensionierten Wasserleitungen lieferten zu wenig Wasser, provisorische Einbauten verengten die Fluchtwege. Außerdem sei das Flachdach undicht, mit der jetzigen Statik könne es aber nicht durch ein geneigtes Dach ersetzt werden. In Absprache mit dem mit der Planung beauftragten Architekturbüro Ernesto Preiser (Waldshut) halte die Stadt einen Neubau für zweckmäßiger als die Entkernung und Sanierung des bestehenden Gebäudes, so Krieger. Die Sanierung käme allerdings mit geschätzten Kosten von 720.000 Euro etwas günstiger.

Die Halle wird von der Hebelschule für den Sportunterricht sowie von zwei Vereinen für den Trainingsbetrieb genutzt. | Bild: Vonberg, Markus

„Wenn wir sehr viel Geld ausgeben, damit aber keine optimale Lösung erzielen, ist das nicht zweckmäßig“, erklärte der Bürgermeister zu den Kosten einer Sanierung. Das sahen auch die anderen Mitglieder des Gemeinderats so. Die Differenz zwischen Sanierung und Abriss sei vergleichsweise gering, sagte Jürgen Weber (Grüne). „Bei einem Neubau haben wir die Gelegenheit, das Gebäude so anzupassen, wie wir es brauchen“, argumentierte Gerhard Tröndle (CDU). Gabriele Schäuble (FW) verlangte ein Gesamtkonzept für die Turnhalle sowie die benachbarte Schule und den benachbarten Kindergarten: „Es gibt viele Kinder in Rhina. Reicht da die Halle überhaupt aus?“ Die denkmalgeschützte Halle könne nicht vergrößert werden, antwortete der Bürgermeister. Er hält aber die Einrichtung eines Bewegungsraums im Kindergarten für die ohnehin bessere Lösung. Bruno Sonnenmoser (FW) erkundigte sich nach den Mehrkosten für den vergrößerten Anbau. Der Architekt stellte die Summe von „100.000 Euro plus Nebenkosten“ in den Raum, um die ein vergrößerter Neubau einen auf 770.000 Euro geschätzten Neubau in den jetzigen Dimensionen übersteige.

Preiser ging auch kurz auf den bereits begonnenen Umbau des ehemaligen Tankraums der Hebelschule zu einer Mensa ein. Vier kleinere Gewerke seien vergeben, die Kosten dafür lägen innerhalb der Berechnungen. Bürgermeister Krieger wies darauf hin, dass wegen der öffentlichen Zuschüsse der erste Bauabschnitt zu den gesetzten Fristen abgeschlossen sein müsse.