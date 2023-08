Es war der krönende Abschluss der Kulturtage „Fließende Grenzen“ im Rehmann-Museum im schweizerischen Teil von Laufenburg: das ausverkaufte Konzert „Klez-Fire!“ mit Helmut Eisel, Stefan Engelmann und Gilles Grethen. Markus Erne vom Kulturausschuss begrüßte die Zuschauer: „Wir sind froh, dass alles gut über die Bühne gegangen ist und die Veranstaltungen so gut besucht waren. Heute wollen wir ein Klez-Fire entzünden.“

Mit neuem Gitarristen auf der Bühne

Das Trio spielt seit Februar 2023 nach dem Tod des Gitarristen Michael Marx mit dem Luxemburger Gilles Grethen, der ihm würdig nachfolgt. „Das Programm wurde teilweise noch mit Michael Marx entwickelt und enthält so viele Erinnerungen an ihn, dass ihr ihn vermutlich hin und wieder neben uns auf der Bühne seht. Uns jedenfalls geht es so“, ist im Programmheft zu lesen.

Großteil der Lieder sind Selbstkompositionen

Die meisten Stücke sind von Eisel selbst komponiert, sie entstehen spontan, wie er sagt, erzählen Geschichten. Zur Klezmer Musik sei er eher zufällig gekommen. Er habe früher in einer Big Band gespielt. Giora Feidmann habe ihn eines Tages gefragt, ob er mit ihm Workshops machen wolle. Ein großes Vorbild für ihn sei Sydney Bechet mit seiner „sprechenden Klarinette“.

Musik, die Geschichten erzählt

Auch Eisel bleibt dem treu. Mit seiner Klarinette erzählt er Geschichten, die mal fröhlich, mal traurig oder melancholisch sind. Es ist eine Musik, die unter die Haut geht, verzaubert, glücklich macht und keinen unberührt lässt. Bereits beim ersten Stück „Russisher Sher trad“ swingt es und das Publikum swingt mit und klatscht begeistert. Waldrauschen bei „Le Waldstudio“, das zweite Stück, das in Frankreich entstanden sei. „Jonathan Mausebär“, ein Lied, das Michael Marx damals für seinen Enkel komponiert hatte, liebevoll und zart, verträumt, Klarinette, Kontrabass und Gitarre im perfekten Gleichklang, das Ergebnis brillant.

In Memoriam

„Quando El Rei Nimrod“, erneut in bester Klezmer-Tradition. „A short Freilach“ und „Yoram‘s Freilach“, letzteres eigentlich ein Liebeslied „aber blutrünstig“, wie Eisel sagt. Dann ein Schlaflied von Michael Marx, „für Paula, die daraufhin selig eingeschlafen ist“, schmunzelt Eisel. Dann „Lino“, eine Komposition für sein erstes Enkelkind, weich und melancholisch. Nicht fehlen durfte „A jewish wedding“, das er durch den Besen aus Goethes Zauberlehrling ergänzt, verspielt und fröhlich. „A Groovy Kind of Blue“ wieder ein Stück von Michael Marx, ein grooviger musikalischer Leckerbissen. Ebenso wie „Miserlou“, ein junger Mann tanzt jedes Jahr am Todestag der Geliebten. „Sheyn vi di Levone“ und „Michas Freilach“, letzteres Lied habe er zum Andenken an den verstorbenen Kollegen geschrieben.