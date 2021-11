Laufenburg vor 6 Stunden

Kriminelle Energie auf der Bühne: So gefährlich kann ein Wochenende sein

Die Premiere vom Kriminalstück „Gefährliches Wochenende“ am Samstag in der Kultschüür kam gut an. Obwohl das Publikum zahlenmäßig überschaubar war, deckte es die Akteure vom Theater Wiwa nach dem dramatischen Finale mit viel Applaus ein – was absolut verdient war, denn auf der Bühne lief es wie am Schnürchen.