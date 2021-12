Laufenburg befindet sich nach Einschätzung seines Bürgermeisters Ulrich Krieger aktuell in der schwierigsten Phase der Corona-Pandemie. Mit 113 positiven Fällen habe die Pandemie am 6. Dezember ihren bisherigen Höchststand erreicht, sagte Krieger bei seinem Jahresrückblick am Montag im Gemeinderat. Nach wie vor fordere die Pandemie die Mitarbeiter der Stadtverwaltung sehr, habe aber auch direkte negative Auswirkungen auf die Finanzen der Stadt.

„Ich habe den Eindruck, dass selbst nach knapp zwei Jahren Corona-Pandemie noch nicht alle verstanden haben, wie ernst die Lage ist“, erklärte der Bürgermeister. Er beobachte mit Sorge, wie es immer noch Zweifel an der Gefährlichkeit des Virus gebe, wie Fakten ignoriert würden und wie lange sich falsche Gerüchte über das Impfen hielten, so Krieger, der einen „tiefen Graben in der Gesellschaft“ beklagte.

Kreis Waldshut Erste Impftermine für Kinder ab fünf Jahre im Kreis Waldshut Das könnte Sie auch interessieren

Der Bürgermeister formulierte seine feste Überzeugung, dass die Pandemie nur überwunden werden könne, wenn die Menschen wieder mehr Verantwortung für sich selbst und für ihre Mitmenschen übernähmen. „Nur wenn wir verstehen, dass unser eigenes Handeln immer auch Auswirkungen auf das Leben unserer Mitmenschen hat, werden wir verstehen, dass das Sprichwort ‚Wenn jeder an sich denkt, ist auch an alle gedacht‘ Quatsch ist“, so Krieger.

Exakt 3713 Impfungen wurden seit 1. April in der Möslehalle Luttingen vorgenommen. Keiner habe vor einem Jahr gedacht, dass die Stadt einmal ein Impfzentrum organisieren werde, führte Krieger am Montag im Gemeinderat aus. Inzwischen erledige die Verwaltung diese Aufgabe erfahren und routiniert: „Das Ausrichten eines Impfzentrums ist zwar sehr aufwendig, es macht mir allerdings deutlich mehr Freude als die Umsetzung und Überwachung der zahlreichen Corona-Vorschriften. Auch weil man damit die Hoffnung hat, etwas zur Lösung und zur Bewältigung der Pandemie beizutragen.“

Laufenburg 900 Menschen lassen sich an einem einzigen Tag in Luttingen impfen Das könnte Sie auch interessieren

Allerdings fordere die Corona-Pandemie die Stadt „sein nun schon eindreiviertel Jahren Tag und Nacht sieben Tage die Woche“. Ständig neue Vorschriften seien umzusetzen oder zu kontrollieren. Die Überwachung der Kontakteinschränkungen, das Aufrechterhalten des Schul- und Kindergartenbetriebs, die Ausrichtung der Impftage koste alle Beteiligten viel Kraft, so Krieger.

„Corona schränkt unsere Zukunft auch finanziell massiv ein und macht den Handlungsspielraum noch enger“, beschrieb Krieger eine andere Auzswirkugn der Pandemie. Laufenburg habe eigentlich für Investitionen gedachte Rücklagen verwendet, um das Haushaltsdefizit zu decken. „Da wir aber kaum Spielräume für Einsparungen besitzen, da nahezu alle Aufgaben vorgegeben sind, wird sich die Haushaltslage der Stadt weiter verschlechtern, wenn sich der Finanzrahmen nicht verbessert.“