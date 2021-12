von Susanne Schleinzer-Bilal

Laufenburg/Murg – Zahlreiche Gläubige hatten den Weihnachtsgottesdienst am ersten Weihnachtsfeiertag in der katholischen Kirche in Murg besucht, der auch dieses Jahr unter dem Eindruck der Corona-Pandemie stand. Vikar Jagan Charles erinnerte in seiner Predigt an die eigentliche Weihnachtsbotschaft. „Uns ist ein Kind von Gott gegeben“. An Maria und Josef könne man sehen was den Menschen damals in dunklen Zeiten Halt gegeben habe. Auch für die Eltern Jesu sei die Zeit rund um die Geburt eine schwere Zeit gewesen: eine unerwartete Schwangerschaft, die Geburt im Stall, eine ungewisse Zukunft. Das Evangelium beschreibe die Not der Eltern Jesu. „Wir tun gut daran die Vorgeschichte der Geburt Jesu nicht auszuklammern, sonst übersehen wir wichtige Teile der Botschaft, die uns in dunklen Stunden Halt und Kraft geben kann“, wandte sich der Geistliche an die Gläubigen. Was Maria und Josef damals Kraft gegeben habe, sei die Gewissheit gewesen, dass Gott mit ihnen alle Wege gehe. So seien sie Wege gegangen von denen sie nicht wussten wohin sie führten. „Alle Jahre wieder feiern wir Weihnachten, um uns in diesem Glauben zu bestärken, Gott ist mit uns“, erinnerte Charles. In den dunklen Stunden der Pandemie könnten die Menschen Hoffnung schöpfen aus der Gewissheit, dass Gott bei den Menschen sei. In Jesus sei diese Hoffnung Mensch geworden. Musikalisch gestaltet wurde der Gottesdienst durch den Kirchenchor.

In der evangelischen Kirche in Laufenburg hatte Pfarrer Michael Born am Nachmittag des zweiten Weihnachtsfeiertags die heilige Messe abgehalten. | Bild: Susanne Schleinzer-Bilal

Zahlreiche Gläubige hatten sich unter Einhaltung der Corona-Regeln am Nachmittag des ersten Weihnachtsfeiertags in der evangelischen Kirche in Laufenburg versammelt, nachdem der Gottesdienst an Heiligabend unter freiem Himmel im Laufenburger Waldstadion stattfand. Pfarrer Michael Born zitierte in seiner Predigt das dritte Kapitel von Johannes der Weihnachten als Fest der Liebe beschreibe, aber nicht als rührselige Fassung sondern als die Liebe Gottes zu den Menschen. „Gott zeigt seine Liebe zu uns Menschen indem er uns adoptiert, das ist das ultimative Weihnachtsgeschenk, ein Kind Gottes zu sein, Wunden werden geheilt, Schatten von der Seele genommen“, wandte sich Born an die versammelte Gemeinde. Die Geburt Jesu sei der Dreh-und Angelpunkt der Weltgeschichte, ein neues Kapitel für die Menschen, weil Jesus auf die Welt kam. Gott selbst wurde Mensch. In einem ärmlichen Stall in Bethlehem lag ein Kind, das sei ganz der Papa gewesen mit der Botschaft: „Wer an mich glaubt und wer mich sieht, sieht den Vater.“