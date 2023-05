Das Harmonika-Orchester Laufenburg feierte sein 70-jähriges Bestehen in der sehr gut besuchten Möslehalle in Laufenburg-Luttingen mit einem Jubiläumskonzert. Seit Mitte letzten Jahres probt das Orchester als Spielgemeinschaft der Harmonika-Orchester Laufenburg und Murg. Unter der Leitung ihres Dirigenten Vadim Fedorov und mit gesanglicher Begleitung durch Christina Scholz aus Bad Säckingen konnte die Spielgemeinschaft die Besucher mit einem ansprechenden musikalischen Programm unterhalten, teilt der Verein in einer Pressemitteilung mit.

Auch das Jugendorchester begeistert mit Darbietungen unter dem Dirigenten Vadim Fedorov (links). | Bild: Ralf Rotzinger

Den Auftakt machten die Musiker in Ausbildung als Jugendorchester mit drei Stücken, auf die noch eine Zugabe folgte. Anschließend unterhielt das Hauptorchester der Spielgemeinschaft mit bekannten Melodien der Bee Gees und der Beatles. Außerdem waren Lieder der amerikanischen Musikgruppe The Mamas & The Papas und und des amerikanischen Pop-Sängers Trini Lopez zu hören. Corina Heller vom Vorsitzenden-Team des Harmonika-Orchesters Laufenburg führte durch das Programm. Sie gab zwischen den Musikstücken einen Rückblick auf die 70-jährige Vereinsgeschichte.

Im Rahmen des Jubiläumskonzerts wurden außerdem Ehrungen für insgesamt 195 Jahre Mitgliedschaft durchgeführt. Anja Tschuor-Bauer, als stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Harmonikaverbands (DHV) Bezirk Dreiländerecke, konnte acht Musiker des Harmonika-Orchesters Laufenburg für langjährige Mitgliedschaft ehren.

Ehrungen für fünf Jahre aktive Mitgliedschaft (von links): Anneke Mona Schulz, Simon Holler, Lisa Eileen Adam | Bild: Ralf Rotzinger

Urkunden für fünf Jahre aktive Mitgliedschaft erhielten Lisa Eileen Adam, Simon Holler und Anneke Mona Schulz, für 10 Jahre aktive Mitgliedschaft erhielt diese Lena Ebner (in Abwesenheit). Mit Urkunde und DHV-Verdienstnadel wurden Corina Heller für 30 Jahre, Sabine Rotzinger für 40 Jahre sowie Ivonne Langendorf und Ralf Rotzinger für 50 Jahre geehrt. Zusätzlich erhielten Martina Frei, Manuela Schmidle, Ivonne Langendorf, Sabine und Ralf Rotzinger die Ehrenamtsnadel vom DHV für 20-jähriges ehrenamtliches Engagement im Vorstand des Harmonika-Orchester Laufenburg.

Musiker des HO Laufenburg, die vom DHV geehrt wurden (von links): Anneke Mona Schulz, Simon Holler, Lisa Eileen Adam, Ivonne Langendorf, Corina Heller, Manuela Schmidle, Martina Frei, Sabine Rotzinger, Ralf Rotzinger. | Bild: Ralf Rotzinger

Nach den Ehrungen hat das Orchester unter Vadim Fedorov das musikalische Programm fortgesetzt, ergänzt mit gesanglicher Begleitung durch Christina Scholz aus Bad Säckingen bei den Titeln „California Dreaming“, „YMCA“ und „Rockin‘ All Over The World“. Nach einer zweiten Zugabe war das Programm eines gelungenen Jubiläumskonzerts dann beendet.