Das Thema Oberflächengestaltung der Altstadt von Laufenburg/CH bewegt die Bevölkerung sowie die Medien. Deshalb trafen sich am Montagnachmittag die Arbeitsgruppe – bestehend aus Kurt Brandenberger als Vertreter der Bewohner von Laufenburg/CH, Walter Winter vom Aargauer Heimatschutz, Felix Naef, dem Planer der Begleitkommission und Christian Rueede, Gemeinderat/CH und Präsident der Begleitkommission – mit regionalen Pressevertretern zu einer Vorortbegehung. Treffpunkt war das Wasentor im Schweizer Laufenburg, das den natürlichen Eingang zur historischen Altstadt von Laufenburg/CH bildet und nach dem Motto „Zwei Länder – eine Stadt“ seinen Abschluss am Rathaustor in Laufenburg/D bildet.

Gemeindeversammlung muss zustimmen

Wie sowohl Felix Naef als auch Christian Rueede beim Rundgang durch die Altstadt betonten, ging es darum, die Oberflächengestaltung der Straßen aus einem Guss zu machen. Die Sanierung besteht aus drei Etappen. Die erste von 2013 bis 2014, die zweite von 2016 bis 2018. Die dritte von 2024 bis 2025 hat ein Volumen von rund 7,35 Millionen Schweizerfranken. Dem muss noch die Gemeindeversammlung zustimmen.

Bleibt der Marktplatzbrunnen an Ort und Stelle?

Der Knackpunkt der gut durchdachten Straßen- und Plätzeplanung, bei der die noch bestehenden Fußwege in die Straßen integriert und an den Steigungen sogenannte Schleppstufen eingebaut werden, ist die Verschiebung des Marktplatzbrunnens. Es gibt zwei Optionen: Bei der Sanierung wird der Brunnen um 20 Zentimeter abgesenkt und verschoben (Kosten: rund 95.000 Franken). Oder: Bei der Sanierung bleibt der Brunnen an der jetzigen Stelle und wird nur um 20 Zentimeter abgesenkt (Kosten: rund 45.000 Franken).

Die vorgesehenen Schleppstufen führen dazu, dass direkt am Haus keine Steigungen bestehen, so dass Tische aufgestellt werden können, ohne dass diese durch Unterlegkeile einseitig erhöht werden müssen, damit sie waage­­recht stehen. Außerdem können die Hauseigentümer für eine Begrünung ihrer Fassaden sorgen.

Konzept für künftige Generationen

Das Konzept, das bereits von der Aargauer Denkmalpflege gutgeheißen wurde, wurde auch von Kurt Brandenberger gelobt, denn es sei ein Konzept für künftige Generationen. Die Gestaltung nimmt Rücksicht auf die Bedürfnisse der Feuerwehr und der Fasnacht. Sowohl die alte Rheinbrücke, als auch die historische Altstadt im deutschen Teil Laufenburg, die bereits saniert worden sind, passen in dieses Konzept.