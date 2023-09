Unter großem Interesse wurde am Freitag im Rehmann-Museum die Ausstellung „Schildkrötentempel – Kleine Skulpturen und Objekte“ eröffnet. Anwesend waren auch zahlreiche Kunstschaffende, die mit ihren Werken vertreten sind – unter anderem Ilse Werner aus Rickenbach-Hottingen, die drei Kopf-Miniaturen aus Pappmaché beigesteuert hat, sowie Roland Köpfer aus Laufenburg-Baden. Von ihm stammen zwei Werke aus Holz. Mit dabei ist auch Bernd Salfner aus Waldshut-Tiengen mit zwei Papierschredder-Arbeiten. Insgesamt nehmen 50 Kunstschaffende vorwiegend aus der Schweiz – von Zürich bis Basel – teil. Etliche von ihnen sind im Fricktal tätig, unter anderem Beat Mazzotti, Dora Freiermuth, Susi Kramer und Daniel Waldner. Letzterer hat die eindrucksvolle Plattform aus Sockeln und Platten im Obergeschoss für die Präsentation der Kunstwerke geschaffen. Drei Werke stammen vom Namensgeber des Museums, Erwin Rehmann.

Die Ausstellung aus kleinen Skulpturen, Plastiken und Objekte hat Michael Hiltbrunner kuratiert. „Es sieht nach wenig aus, weil kleine Formate ausgestellt sind“, stellte er an der Eröffnung am Freitag fest. „Jede Arbeit soll einen schönen Platz haben, wo sie sich wohlfühlt“, so Hiltbrunner. Die Ausstellung sei nicht chronologisch angeordnet, sagte er, „sie lebt, wie sie will“. In der Vorbereitung sei er auf viel Wohlwollen gestoßen, berichtete Michael Hiltbrunner, zum einen von den Kunstschaffenden, zum anderen von Stiftungen, Firmen und Institutionen, die als Sponsoren oder Leihgeber aufgetreten sind. So sind im Rehmann-Museum Werke von der Kunstsammlung Stadt Zürich, vom Kunstkredit Basel-Stadt und vom Eduard Spörri Museum Wettingen vorhanden. Ungewohnte Klänge gab es nach den Grußworten und der Laudatio zu hören, als Junge Eko alias Catia Lanfranchi aus Zürich elektronische Klanglandschaften intonierte. „Wir gehen das Risiko ein, etwas Neues zu lancieren“, sagte Michael Hiltbrunner. Was auch für die Ausstellung mit den fast 80 kleinformatigen Arbeiten gilt. Sogar die Häppchen waren inspiriert vom Kleinformat. Ausgehend von der teilweise zerstörten Plastik „Schildkrötentempel“ von Peter Storrer (Zürich) aus dem Jahr 1966 hat Hiltbrunner die zeitgenössische Bildhauerei in einen Dialog mit derjenigen des 20. Jahrhunderts gesetzt. Schildkröten sind allerdings keine in der Ausstellung zu finden. Stattdessen ein Bär aus Ton von Manuela Cossalter oder ein Murmeltier von Uli Schoop.

Zur Ausstellung im Rehmann-Museum gibt es ein umfangreiches Programm. Am 14. Oktober tritt das Duo Oxeon aus Lausanne auf, am 8. November lädt Daniel Waldner zum Workshop „Konstruieren mit Blech“. Mehr Informationen gibt es im Internet unter www.rehmann-museum.ch.