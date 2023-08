„Schildkrötentempel – kleine Skulpturen und Objekte“: So heißt die neue Kunstausstellung im Rehmann-Museum, die am kommenden Freitag, 1. September, um 19 Uhr eröffnet wird. Ausgehend von der teilweise zerstörten Plastik „Schildkrötentempel“ von Peter Storrer (Zürich) aus dem Jahr 1966 wird die zeitgenössische Bildhauerei im Dialog mit derjenigen des 20. Jahrhunderts im Klein- und Miniaturformat thematisiert.

Teilnehmer An der Ausstellung sind auch Kunstschaffende aus der Region Laufenburg und Umgebung beteiligt – so Roland Köpfer (Laufenburg/Baden), Ilse Werner (Hottingen-Rickenbach) und Bernd Salfner (Waldshut-Tiengen). Zur Ausstellung gibt es ein umfangreiches Programm mit Konzerten, Führungen und dem Workshop „Konstruieren mit Blech“ mit Daniel Waldner. Mehr Infos: www.rehmann-museum.ch

Die Idee, nur kleine Objekte auszustellen, stammte von Tyrone Richards, dem Vorgänger von Kurator Michael Hiltbrunner. Mit Hiltbrunner ergaben sich konzeptuelle Veränderungen, unter anderem in Form von einem Aufruf an regionale Kunstschaffende, sich mit Werken der Maße 20 mal 20 mal 20 Zentimeter zu bewerben. Der Rücklauf war beachtlich und führte zu einer großen Vielfalt an Techniken und Ausdrucksformen. 50 Kunstschaffende sind nun an der Ausstellung beteiligt, so viele wie nie zuvor im Rehmann-Museum. „Mir ist wichtig, dass das Rehmann-Museum die bestehende Besuchergruppe halten kann“, erklärte Michael Hiltbrunner anlässlich einer Medieninformation , „gleichzeitig möchte ich junge, kunstaffine Leute anziehen, um auch ihnen zu zeigen, was hier ganz Tolles los ist“.

Los ist tatsächlich allerhand. Für die Eröffnung der neuen Schau wurde das ganze Haus aufgefrischt, so dass es erheblich heller als zuvor erscheint. Was den Kunstwerken nur gut tut. Für diese hat Daniel Waldner, Museumstechniker und verantwortlich für das Sammlungsarchiv, im Obergeschoss eine spezielle Bühne aus mehreren Sockeln und Ebenen geschaffen. Sie lädt die Besucher zu einem kleinen Rundgang ein. In den dort präsentierten Werken zeigt sich eine unmittelbare, poetische und intime Form der Skulptur. Nicht nur auf den Sockeln und Platten, sondern auch darunter oder fast unbemerkt mitten drin. „Kleine Arbeiten müssen zusammenrücken, damit sie sich wohlfühlen“, hielt Michael Hiltbrunner fest.

Aber was hat es mit dem Titel „Schildkrötentempel“ auf sich? Zumal gar keine Schildkröte in der Ausstellung zu finden ist. „Die Größe in der Kleinheit erinnert uns an die Schildkröte, seit Urzeit im Fricktal nachgewiesen und vor Ort heute bedroht, der wir hier unsere Hochschätzung entgegenbringen“ so Hiltbrunner. Die Vernissage am Freitag wird von „Junge Eko“ (Drones und Soundscapes von Catia Lanfranchi, Zürich) musikalisch begleitet. Begrüßung: Rudolf Lüscher (Stiftungsratspräsident) und Patrizia Solombrino (Geschäftsführerin). Die Laudatio hält Kurator Michael Hiltbrunner.