Die Sonne über Laufenburg lockte am Samstag des Pfingstwochenendes viele Menschen ins Freie und vor allem an den Rhein. Vielen, die am Rheinuferweg entlangliefen, dürfte eine Schrottansammlung ins Auge gesprungen sein.

Große und kleine Fahrräder, Mettalträger, Werkezeuge, Drähte – alles mögliche sammelte sich am Ufer. Vieles davon mit Schlamm und Algen bedeckt. Die Verantwortlichen: Eine Gruppe Magnetangler, die das Gewässer von dem Metallschrott befreiten.

Bad Säckingen Rheinuferwanderung als Großprojekt: Von Bad Bellingen über Basel bis Bad Säckingen und Stein Das könnte Sie auch interessieren

Die Gruppe stammte aber selbst gar nicht aus Laufenburg. Knapp drei Stunden Anfahrtszeit hatten fast alle Beteiligten, wie Markus Kronenwett, einer der Angler, erklärt. Kronenwett kommt aus Oberstenfeld im Landkreis Ludwigsburg und war einer von fünf aus der Gruppe, die sich am Rhein trafen. Drei davon kamen aus der Schweiz, Kronenwett und ein weiterer aus Deutschland.

Video: Markus Kronenwett

Ein grenzüberschreitendes Treffen in Laufenburg

Gefunden hat sich die Gruppe mit diesem außergewöhnlichen Hobby über die sozialen Medien. Schon vor ungefähr zwei Jahren begann Kronenwett mit seinen zwei Söhnen während der Pandemie mit dem Magnetangeln.

Kurze Zeit später entstanden der Youtube-Kanal 'K-Team Magnetangeln' und die geschlossene Gruppe „Magnetfischen Baden Württemberg“, die Mittlerweile fast 180 Mitglieder hat. Über Instagram wurde die Gruppe dann auf Schweizer Magnetfischer aufmerksam – so kam eine erster Kooperation zustande. „Die hatten einen ungefähr gleichlangen Weg, also haben wir gesagt, wir treffen uns an der Grenze“, erklärt Markus Kronenwett gegenüber dem SÜDKURIER.

Markus Kronenwett ist Magnetangler aus Oberstenfeld im Landkreis Ludwigsburg und hat mit einer Gruppe Magnetfischer am Samstag, den 11.06., mehrere 100 Kilo Schrott aus dem Rhein geholt. | Bild: Markus Kronenwett

Die Mitte, das war das deutsche Laufenburg. Und hier sind die fünf Angler aufgefallen. „Wir werden da ständig angesprochen. Es gab fast keinen, der nicht gesagt hat: Weiter so“, so Kronenwett. Auffällig waren auch die von ihm geschätzten 300 bis 400 Kilo Schrott, die sich am Laufenburger Ufer sammelten.

Ein 100-Kilo-Fund

Was man beim Magnetfischen aus dem Gewässer zieht, das wisse man vorher aber nie, erklärt Kronenwett. Bei dem Rhein vor Laufenburg habe die Gruppe wegen der starken Strömung nicht mit so viel Schrott gerechnet, wie sich am Ende am Ufer türmte. Und dabei sei der Abschnitt an dem sie geangelt hatten gerade einmal zehn Meter breit gewesen.

Video: Markus Kronenwett

Der größte Fund an diesem sonnigen Tag war ein ungefähr 100 Kilogramm schwerer Stahlträger. Die ganze Gruppe habe es gebraucht, um diesen aus dem Wasser entlang der Ufermauer zu fischen. „Vier Magnete waren für den Stahlträger nötig und einer hat zur Sicherheit ein Seil gehalten“, erklärt Kronenwett. Kronenwetts Höhepunkt an diesem Wochenende war aber ein anderer Fund: ein historisches Bügeleisen, das noch mit Kohle betrieben werden muss.

Kontroverse ums Magnetangeln Wie in Laufenburg seien laut Kronenwett nicht alle von Magnetanglern begeistert. Oft werden diese nämlich mit Funden von Kampfmitteln in Verbindung gebracht und damit als Gefahr dargestellt. Auch Kronenwett hatte beim Angeln schon mal eine Granate am Magneten. Damals habe er sofort die Polizei kontaktiert und sei für den Umgang mit dem Fund gelobt worden. Solche Funde seien nicht auszuschließen. Es gebe laut Kronenwett aber auch Magnetfischer, die es darauf anlegen würden. „Diejenigen, die gezielt Kampfmittel suchen, machen uns ein bisschen den Ruf kaputt“, erklärt Kronenwett. Für ihn selbst sei es nicht das Ziel, gefährliche Dinge aus den Gewässern zu holen. Für ihn stehe vor allem der Umweltschutz im Vordergrund.

Landkreise Waldshut und Lörrach Mehrere Schwerverletzte bei Unfällen am langen Pfingstwochenende Das könnte Sie auch interessieren

Die spektakulären Funde sind eine Nebensache

Für diese spannenden Funde hat Kronenwett mit seinen Söhnen sogar ein kleines Museum eingerichtet, in dem er das Gesammelte restauriert und ausstellt. Kronenwett erklärt: „Wir recherchieren auch viel. Wenn wir etwas rausziehen, wollen wir wissen: von wann ist denn das überhaupt?“ Auch auf der Instagram-Seite der „K Team Magnetangler“ präsentiert er die Funde. Ob Pistolen, Uhren, Feuerzeuge oder Munition. Menschen scheinen fast alles in Flüssen und Seen zu entsorgen.

Von Magnetfischern in Laufenburg aus dem Rhein geholter Schrott. | Bild: Vonberg, Markus

Das sei auch der Grund, warum es den Magnetfischern primär nicht um die spektakulären Funde geht. Diese seien eine schöne Nebensache. „Es geht darum, dass wir aus den Gewässern etwas rausholen und auch die damit verbunden Kunststoffe“, erklärt Kronenwett. Der Umweltschutz sei ein wichtiger Faktor – auch in Laufenburg.

Der Schrott wird immer entsorgt

Aus Umweltschutzgründen angeln die Magnetfischer auch ausschließlich an befestigen und unbegrünten Ufern, um möglichst wenig von der Natur zu beschädigen. Und auch der Müll werde anschließend entsorgt, so Kronenwett. In Laufenburg setzte sich der Ludwigsburger mit den Technischen Diensten in Verbindung. Weil er nicht wie sonst einen Anhänger dabei hatte, habe die Gruppe den gesammelten Müll nicht selbst entsorgen können. So bleibt am Ende nichts übrig und soll auch nicht wieder im Fluss landen.