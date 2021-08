„Wir können nicht besser investieren als in begeisterte junge Menschen“, sagte Renata Vogt über den Kammermusikabend der jungen Klassik anlässlich der 21. grenzübergreifenden Laufenburger Kulturtage. Das junge Klassik-Trio, bestehend aus Sönke Wieck am Akkordeon, Natalia Dauer am Violoncello und Julia Pleninger am Klavier, brachte mit unterschiedlich temperamentvollen Stücken, eigenen Arrangements und verschiedenen Besetzungen Musikvielfalt ins Laufenburger Schlössle. Die vielseitige, aber klassische Stückauswahl wurde von Natalia Dauer übernommen.

Dem auf zwei Auftritte ausgedehnten klassischen Konzertabend wohnten zahlreiche begeisterte Klassikmusikliebhaber bei. Bereits bei der Eröffnungssonate von Edvard Grieg wurde deutlich, wie sehr die drei jungen Musiker ihre Instrumente und das Bühnenlicht lieben. Sie ließen sich von ihrer Inszenierung immer wieder mitreißen und schienen der klassischen Musik leidenschaftlich verfallen zu sein. Wolfgang Amadeus Mozarts „Stück für ein Orgelwerk in einer Uhr“ hatte das Trio für Akkordeon und Klavier arrangiert, was untypisch daherkam, aber seinen Reiz offenbarte. Bei Beethovens „Rondo a capriccio“, der „Wut über den verlorenen Groschen“, das von Julia Pleninger auswendig vorgetragen wurde, kam der Steinway-Flügel in einer solistischen Inszenierung zu seiner vollen Entfaltung.

Einen Solo-Auftritt gab es auch für Sönke Wieck am Akkordeon, der mit Auszügen aus Katzers „Bagatellen“ ein extravagantes Stück auf die Bühne brachte, das von Dissonanzen lebte, aber die tonale Bandbreite des Akkordeons bediente. Im Kontrast hierzu stand Johann Sebastian Bachs harmonischeres und beruhigendes „Konzert in d-Moll“, bei dem das Akkordeon wieder lieblicher erklang. Einen feurigen Tango gab es anschließend für Akkordeon und Violoncello, wobei Letzteres deutlich hörbar den Takt angab.

Der gemeinsame Abschluss

Aus allen verfügbaren Arrangements das Beste entnommen hatte das Trio für Piazzollas „Oblivion“, das in der Dreierbesetzung vorgetragen wurde. Hierbei wechselte der musikalische Fokus immer wieder zwischen den drei Instrumenten hin und her. Ein weiterer Tango, diesmal getanzt von Klavier und Akkordeon, stammte von Jacob Gade. Den Abschluss des auch stilistisch vielfältigen Programms machte die erneut in der vollständigen Besetzung aufgeführte „Romanze des Teufels“.