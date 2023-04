Vier Schelmen lassen am 18. Mai um 20 Uhr in der Kirche Heilig Geist in Laufenburg auf alten Instrumenten hiesige Musik vom beginnenden Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert neu aufleben. Sie berichten von Bauern und Landvögten, Reisläufern und Spielleuten, Mönchen und Heiligen, Säufern und Kiltgängern. „Schellmerÿ“ heißt in altem Berndeutsch „Schelmerei“ und bedeutet auch Klanggeschichten. Am Konzert der vier Schelmen Sara Wauquiez (F), Sonja Wunderlin (CH), Olaf Kirchgraber (CH) und Joao Almeida (P) kann das Publikum in sphärische Klänge aus alten Zeiten eintauchen, heißt es in der Ankündigung. Die vier Schelmen singen dazu in alten Sprachen. So alt die Klanggeschichten sein mögen, so immerwährend sind die Melodien und Themen wie Liebe, Erotik und Trunkenheit – Menschsein, Tod und Jenseits – Zaubersprüche, Beschwörungen und Heilmittel.

Veranstalter des Konzerts in der Kirche Heilig Geist ist der Kulturausschuss beider Laufenburg, der sich auf viele Gäste freut.