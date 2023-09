Laufenburg – Ein Unplugged-Konzert mit spanischen und südamerikanischen Tanzmelodien hat Solo-Künstler Roger Tristao Adao im Buch und Café am Andelsbach gegeben. Nachdem er 2018 schon einmal der Einladung von Inhaberin Renata Vogt gefolgt war, trat der Gitarrist nun zum zweiten Mal in Laufenburg auf.

Diesmal hatte er ein kontrastreiches Programm von ruhigeren Klängen bis hin zu feurigen Rhythmen mitgebracht. Der erste vertonte Tanz stellte dabei der Flamenco dar, der auf die folgende musikalische Reise durch die südamerikanischen Länder einstimmte. Adao spielte als nächstes einen Milanga aus Argentinien, der den typischen südamerikanischen Rhythmus beinhaltete. Es schloss sich der „Danza Guarani“ an, der dem Indianervolk in Paraguay gewidmet ist. Die bis dahin eher ruhigeren Stücke stimmten auf den folgenden Samba ein, der Adao zufolge die brasilianische Lebensart und Leichtigkeit ausdrücke. Während des gesamten Konzertes war auf diese Weise seine Leidenschaft für die südamerikanische Musik und sein Instrument hör- und spürbar. Im Programm nicht fehlen durfte natürlich ein feuriges Liebeslied, wobei sich Adao für den „Samba über eine Note“ entschieden hatte. Mit dem Stück „Manhã de Carnaval“ ließ der Solo-Künstler mit seiner Musik getreu dem Anliegen des Komponisten „die Sonne aufgehen“. Es schlossen sich zwei klassischere Stücke an, wobei das zweite eine Hommage an die Amazonas-Indianer darstellte. Adao hob einen Akkord aus diesem Stück besonders hervor, um zu zeigen, wie wundervoll die Weite des Amazonas hier musikalisch nachempfunden wird.

Vor der kurzen Pause verriet der Künstler den zahlreichen Zuhörern dann mit einem Augenzwinkern, wie er eigentlich zu seinem melodischen Namen gekommen ist. So habe er bis nach Brasilien fahren müssen, bis er eine Frau gefunden hatte, „die so schön ist wie ihr Nachname“. Diesen habe er kurzerhand angenommen. Nach der kurzen Unterbrechung fuhr Adao dann mit dem Lied „Rumores de la caleta“ fort, das die Wellen des Meeres in einer kleinen Bucht musikalisch imitiert. Nach dem traditionellen Alegria-Tanz der spanischen Stadt Cadiz rundete der Künstler sein Konzert schließlich mit einem argentinischen Tango als Dank an Gastgeberin Renata Vogt ab.