von sk

Die jährliche Gemeindeversammlung der evangelischen Kirchengemeinde Laufenburg, bei welcher die Mitglieder der Gemeinde von den gewählten Kirchengemeinderäten den Rechenschaftsbericht über das vergangene Jahr entgegennehmen und sich mit Anregungen und Kritik einbringen können, kann in diesem Jahr aufgrund der Corona-Auflagen nicht in gewohnter Form stattfinden. Stattdessen hat sich der Kirchengemeinderat dazu entschieden den Rechenschaftsbericht in Form eines Videoberichts auf der Homepage der Gemeinde zu veröffentlichen (www.ekilauf.de/gemeindeversammlung).

Kontakt halten

„Uns ist es wichtig, dass wir unseren Gemeindegliedern auch in der momentanen Situation über die Arbeit des Kirchengemeinderats Rechenschaft ablegen und einen Einblick in aktuelle Überlegungen geben“, sagt Peter Röckel, der Vorsitzende des Gremiums. Er erhoffe sich auf diese Weise auch unter schwierigen äußeren Bedingungen die Verbindung zu Gemeindegliedern aufrecht erhalten zu können beziehungsweise eventuell durch diese Form der Gemeindeversammlung auch solche Gruppen anzusprechen, welche mit der bisherigen Form der Gemeindeversammlung nicht erreicht worden seien.

Baden-Württemberg Sind Besuche trotz der Pandemie noch erlaubt? Diese Regeln gelten in Pflegeheimen in unserer Region Das könnte Sie auch interessieren

Zur evangelischen Kirchengemeinde Laufenburg (Baden) gehören gut 1200 evangelische Christinnen und Christen. Die momentan vakante Pfarrstelle dort wird von Pfarrerin Regine Born und Pfarrer Michael Born in Stellenteilung im Rahmen ihres Probedienstes versorgt. Weitere Informationen und Kontakt zum Kirchengemeinderat im Internet ( www.ekilauf.de).