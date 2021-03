von Peter Meister und Markus Vonberg

An den Kar- und Ostertagen bieten die Katholische Seelsorgeeinheit Laufenburg-Albbruck wie auch die Evangelische Kirchengemeinde Laufenburg Gottesdienste in den Kirchen an. Die Zahl der Teilnehmer ist aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen stark beschränkt. Gottesdienstbesuche sind nur nach vorheriger Anmeldung und bei Beachtung der bekannten und bewährten Hygienekonzepte möglich, wozu das Tragen einer medizinischen Maske gehört. Ergänzend gibt es Angebote, die die Gläubigen zuhause oder unterwegs online abrufen können.

Der katholische Pfarrer Klaus Fietz konnte schon am 24. März in einem Online-Meeting des Priesterrates, dem dritthöchsten Organ auf Diözesanebene, von Erzbischof Stefan Burger vernehmen, dass Präsenzgottesdienste stattfinden dürfen. Tags darauf kam dann die offizielle Bestätigung des Ordinariats.

„Ostern, das Fest der Auferstehung, ist ein Fest der Hoffnung, dass alles in uns verwandelt werden kann. In diesem April feiern wir es auch als Fest der Hoffnung, dass wir Licht sehen am Ende des Tunnels, in den uns die Corona-Krise hineingeführt hat. Für uns Glaubende ist es wichtig, dass wir das Zentrum unseres Glaubens auch feiern dürfen. Denn Ostern ist das Fest, das uns auf das Wesentliche hinweist – das Licht, symbolisiert in unserer Osterkerze, die Wärme, die Sonne das neue, ewige Leben, das uns Jesus schenkt“ schreibt Pfarrer Fietz in einer Botschaft an die Gemeinde.

Fietz ruft wie Erzbischof Burger die Gläubigen dazu auf, ihre Eigenverantwortung wahrzunehmen und selbst zu entscheiden, welche der dargebotenen Feierformen ihnen zum gegenwärtigen Zeitpunkt am besten entsprechen.

Katholische Seelsorgeeinheit

An Gründonnerstag, 1. April, bietet die Seelsorgeeinheit Gottesdienste um 19 Uhr in St. Laurentius Untreralpfen und um 20 Uhr in St. Martin Luttingen an. Am Karfreitag, 2. April, werden jeweils um 15 Uhr in St. Pelagius Hochsal und in St. Josef Albbruck Gottesdienste abgehalten. Am Karsamstag, 3. April, wird jeweils um 21 Uhr in Heilig Geist Laufenburg und in Heilig Kreuz Birndorf die Osternacht gefeiert (alternativ bei nächtlicher Ausgangsbeschränkung am Ostersonntag um 6 Uhr). Der Ostersonntag, 4. April, wird um 9 Uhr in St. Pelagius Hochsal, um 10 Uhr in St. Josef Albbruck und um 10.45 Uhr in St. Martin Luttingen mit Gottesdiensten begangen. Für Ostermontag, 5. April, sind Gottesdienste um 9 Uhr in Heilig Kreuz Birndorf, um 10 Uhr in Heilig Geist Laufenburg und um 10.30 Uhr in St. Laurentius Unteralpfen angesetzt.

Virtuelle Angebote wie Livestreams oder Hausgottesdienste ergänzen die Möglichkeit eines real gefeierten

Gottesdienstes. Informationen dazu gibt es unter www.ebfr.de/livestream sowie unter www.ebfr.de/ostern2021. Der Festgottesdienst am Ostersonntag in St. Josef Albbruck wird aufgezeichnet und kann zeitversetzt auf

der Homepage (www. kath-laufenburg-albbruck.de) mitgefeiert

werden.

Auch in der Evangelischen Landeskirche bieten abhängig vom Inzidenz-Wert zu Karfreitag und Ostern nicht alle Kirchengemeinden Präsenzgottesdienste an. In Laufenburg besteht die Möglichkeit, an zwei Gottesdiensten teilzunehmen.

Evangelische Kirchengemeinde

An Karfreitag beginnt um 10.15 Uhr in der Versöhnungskirche Laufenburg ein Gottesdienst mit Pfarrerin Regine Born. Den Ostersonntag feiert die Kirchengemeinde mit einer Auferstehungsfeier um 8 Uhr auf dem Friedhof Luttingen mit Pfarrer Michael Born. Eine Teilnahme ist möglich nur nach Anmeldung (www.ekilauf.de/anmeldung oder 07763/7841). In der Versöhnugnskirche wird weder an Ostersonntag- noch -montag Gottesdienst gefeiert.

Für zuhause und unterwegs liegen liegen vor der Versöhnugnskirche zum Mitnehmen bereit und auf der Homepage (www.ekilauf.de/ostern2021) zum Download bereit für Gründonnerstag ein Abendgottesdienst mit Fußwaschung und ein „Abendessen mit Jesus“, für Karfreitag eine

Vorlage für Kreuzweg-Spaziergänge für Erwachsene und mit Kindern, für Ostersonntag eine Osterfeier für zu Hause und für die Mitmachaktion „Osterfreude vor Deiner Tür“, ab Ostermontag „7 Tage Bibel & Du“. Unter der Homepage (www.ekilauf.de) können am Karfreitag die Predigt und am Ostersonntag ab 9 Uhr ein Online-Gottesdienst verfolgt werden.