von Peter Meister

Ab Februar werden in der katholischen Seelsorgeeinheit Laufenburg-Albbruck an den Wochenenden weniger Gottesdienste stattfinden. Das Pastoralteam gibt bekannt, dass mit zwei Vorabendmessen am Samstag (18 Uhr) und zwei Gottesdiensten am Sonntag (10 Uhr) wieder auf das Angebot zurückgefahren wird, das sich mehrere Jahre vor der Corona-Pandemie bewährt hatte.

Rheinfelden Bauzeichnung einer Rheinfelder Kanzel taucht plötzlich bei Ebay auf Das könnte Sie auch interessieren

Die Verteilung der Gottesdienstorte erfolgt nach dem Prinzip wie es vor der Pandemie ausgesehen hat. In der Regel sollten an folgenden Orten die Gottesdienste parallel verlaufen: Laufenburg und Albbruck, Hochsal und Birndorf sowie Luttingen und Unteralpfen.

Im Oktober 2020 wurden mit Rücksicht auf den Gesundheitsschutz der Gottesdienstbesucher und die verordneten Hygiene- und Abstandsregeln zwei zusätzliche Gottesdienste am Sonntagmorgen eingeführt. Damit sollte gewährleistet werden, dass alle, die einen Gottesdienst besuchen wollen, genügend Freiraum haben und niemand abgewiesen werden muss. Diese Praxis habe sich auch bewährt, so das Pastoralteam.

Kreis Lörrach Ab heute, 27. Januar, soll es wieder Impftermine im Kreisimpfzentrum des Landkreises Lörrach geben Das könnte Sie auch interessieren

Mittlerweile hat sich aber gezeigt, dass in die einzelnen Gottesdienste etwa halb so viele Besucher kommen, wie nach den Corona-Vorschriften Platz hätten. Gleichzeitig ist es immer schwieriger geworden, bei der Vielzahl der Termine genügend Ordner zu finden, die dafür Sorge tragen, dass alle ihre Kontaktformulare abgeben und die richtigen Plätze einnehmen. Zumal die Ordner selbst nicht zur Hochrisikogruppen gehören dürfen. Weil kein Gemeindegesang zulässig ist, hat sich für jede Kirche eine Schola gebildet. Auch diese werden entlastet, wenn es nicht mehr so viele Gottesdienste gibt. Es ist vorgesehen, dass dieser Plan bis zu den Ostertagen gilt.

Murg Genehmigt: Die Arbeiten zur Verlegung der Hochspannungsleitung im Baugebiet „Auf Leim“ können endlich beginnen Das könnte Sie auch interessieren

Die Corona-Pandemie stellt die Seelsorgeeinheit auch bei der Planung der Erstkommunion und der Firmung vor große Herausforderungen. 75 Kinder sind in diesem Jahr zur Erstkommunion angemeldet. Der vorgesehene Beginn des Erstkommunionweges war aber nicht einzuhalten. Aufgrund der strengen Corona-Regeln im aktuellen Lockdown konnte die Vorbereitung mit den ersten Gruppentreffen und den Weggottesdiensten nicht am 22. Januar beginnen.

Herrischried In einem Altenheim in Herrischried haben sich 21 Bewohner mit dem Corona-Virus infiziert Das könnte Sie auch interessieren

Das Erstkommunionteam hofft, dass persönliche Treffen in der Gruppe und in den speziellen Weggottesdiensten mit den Erstkommunionkindern ab Mitte Februar wieder möglich sein werden. Bis dahin wird das Erstkommunionteam die Kinder durch unterschiedliche wöchentliche Impulse in den nächsten Wochen auf die Erstkommunion einstimmen und begleiten.

Waldshut-Tiengen Wellensittiche und Goldhamster dürfen künftig auch außerhalb der Innenstädte verkauft werden Das könnte Sie auch interessieren

In Frage steht zusätzlich, wann und ob die für dieses Jahr eigentlich anstehende Firmung stattfinden kann, die ebenfalls eine Vorbereitung erfordern. Vermeiden will man jedenfalls Terminangaben, die dann nicht eingehalten werden können.