Sieben Kinder, vier Mädchen und drei Jungen im Alter von zehn bis zwölf Jahren, besuchten am Dienstagnachmittag, im Rahmen vom Murger Sommerspaß Muss den Polizeiposten in Laufenburg, um herauszufinden, ob der Beruf des Polizisten ihr Traumberuf ist. Ein Junge war sich sicher, dass er einmal die Polizeilaufbahn einschlagen wird. Wer den Polizeidienst anstrebt, braucht für den mittleren Dienst einen Realschulabschluss, für den gehobenen Dienst das Abitur. Die Ausbildung findet in der Polizei Kaserne in Lahr statt.

Die Kids stellten viele gezielte Fragen, die Polizei-Oberkommissar Oliver Fürst alle beantwortet hat. So wollten sie zum Beispiel wissen, welche Sparten alle zur Polizei gehören, wo man landet, wenn man die Notrufnummern wählt und was alles zur Ausrüstung eines Polizisten gehört. Neben dem normalen 37 Polizeiposten in Baden-Württemberg, wie einer davon in Laufenburg stationiert ist, gibt es die Kriminalpolizei, die Verkehrspolizei, die Hubschrauber-Staffeln und Pferdestaffeln, um nur einige wenige zu nennen. Wenn man die Telefonnummer 110 wählt, landet man beim Polizeinotruf in Freiburg, bei der 112 bei der Feuerwehrleitstelle in Waldshut.

Zur Grundausrüstung gehört neben der Uniform ein Gürtel, eine Lampe, ein Schlagstock, Handschuhe, ein Messer, eine Pistole, eine kugelsichere Schutzweste, Pfefferspray und ein Helm und ein Funkgerät dazu. Die Ausrüstung ist schwer und man kommt besonders im Sommer ganz schön ins Schwitzen, erklärte Oliver Fürst. Zum Schluss durften die Kids noch das Einsatzfahrzeug inspizieren und dabei Martinshorn und Blaulicht ausprobieren. Einen guten Rat gab Oliver Fürst besonders den Eltern. Sie sollten niemals mit der Polizei drohen, denn die Polizei ist in erster Linie Freund und Helfer.