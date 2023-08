Beim Kinderferienprogramm „MUSS Bouldertreff Bouldern“, hatten 16 Kinder viel Spaß. Sie waren in zwei Gruppen unterteilt (sechs bis zehn Jahre sowie elf bis 16 Jahre) am Donnerstagnachmittag in die Halle 12 Laufenburg gekommen.

Das Programm sorgte dafür, dass die Kids mittels natürlicher Bewegungsform, Koordination, Motorik, Konzentration, Selbstkontrolle und Teamwork, übten. Dank Trainer Manuel Josten, der hervorragend auf die individuellen Stärken der Kids einging, egal ob diese zum ersten Mal boulderten (Klettern, ohne Sicherung), oder ob sie schon Könner waren. Alle jungen Teilnehmer hatten viel Spaß dabei, indem sie besonders hoch hinauf klettern wollten.

Zu Beginn wärmten sich die Kinder auf, besonders was die Handmuskulatur betraf. Großen Wert legte Manuel Josten auf das Thema Sicherheit. Neben den Hallenregeln (man durfte im Kletterpark natürlich nicht herumrennen, man darf sich nicht direkt unter der Kletterwand aufhalten), ging es nicht nur darum, hoch hinaus zu kommen, sondern die Kinder und Jugendlichen lernten auch, wie sie wieder sicher nach unten kamen. Wer Probleme hatte, sollte laut rufen, damit ihm geholfen werden kann. Die Farbe der Kletterhilfen zeigte den Schwierigkeitsgrad an.